В Китае устраивают соревнования за качество спермы

Банк человеческой спермы в Шанхае устраивает соревнования
между шанхайскими студентами на лучшее качество спермы. Таким образом Банк надеется рекрутировать доноров и "продвигать репродуктивное здоровье". Имена победителей не будут публично оглашены, однако будет установлено, кто имеет высочайшую концентрацию сперматозоидов, наиболее жизнеспособную и "самую красивую" сперму. Призов победители также не получат. Люди с генетическими заболеваниями либо имеющие (или имевшие в прошлом) болезни, передающиеся половым путём, не допускаются до соревнований.