 

Турки будут добиваться признания суверенитета Северного Кипра

 

Признание суверенитета самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) станет единственным требованием турок-киприотов, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на заседании организаций правящей Партии справедливости и развития:

"Отныне единственное требование турок-киприотов на международных переговорах - это признание за ТРСК статуса суверенного государства. Все иные предложения утратили силу".

Кипр фактически поделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года.

В ноябре 1983 года на контролируемой турецкими войсками территории была провозглашена так называемая Турецкая республика северного Кипра, до сего времени не признанная никем, кроме Турции. СБ ООН тогда же осудил этот шаг и призвал "уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность республики Кипр", "не признавать никакое кипрское государство, кроме республики Кипр".



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