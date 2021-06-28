 

Мурашко заявил, что тест на антитела не нужен и в РФ не было "впрямую" ни одной смерти от вакцины

Проходить тестирование на наличие антител перед вакцинацией от коронавируса не нужно, потому что вакцина является безопасной, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Первому каналу. 
Он также заверил, что в РФ не зафиксировано ни одного случая смерти "впрямую" от вакцинации. 
 
Между тем, существует и другое мнение. Например, по словам доктора медицинских наук иммунолога-аллерголога Елены Георгиевны Чуриной, следует "обязательно провести исследование на наличие всех видов антител к COVID-19, прежде чем принять решение о вакцинации. АЗУИ [антителозависимое усиление инфекции] возникает потому, что сразу образуется иммунный комплекс: антитела, которые уже есть в организме, плюс вирус и белки системы комплемента, запускается острое воспаление. Если много антител, то эти комплексы будет поглощаться клетками макрофагами, взаимодействовать с определёнными рецепторами, но, вместо того, чтобы разрушиться и погибнуть, вирус продолжит размножаться в макрофагах. И в этой ситуации возможно развитие цитокинового шторма. Поэтому тем, кто уже переболел, я бы не рекомендовала вакцинироваться".
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APN.ru