Победа Лукашенко и начало конца Белоруссии

На фоне проходящего чемпионата Европы по футболы мне вспомнился термин «камбэк», он означат победу в игре после нескольких пропущенных голов. Этим термином можно описать внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Ещё до выборов президента и сразу после них красно-зелёная команда разгромно проигрывала бело-красно-белым оппонентам. Однако к началу 2021 года лукашисты, усилиями своего лидера, перехватили инициативу, а в июне змагары пропустили решающий автогол. Его автор – Роман Протасевич.





Публичные выступления Протасевича после приземления самолёта с ним в Минске – это фиаско нынешней БЧБ-оппозиции. Плаксивый ветеран АТО окончательно дискредитировал её в глазах значительной части белорусских граждан. На российские деньги откровения Протасевича – это как если бы Навальный в тюрьме сказал, что уважает Путина. Навальный ничего подобного не говорил, но навальнисты всё равно разбежались и притихли. А представляете, что было бы, если б «берлинский пациент» сказал о «стальных яйцах» хозяина Кремля?





Но главное даже не это. Протасевич не только внёс смятение в ряды змагаров, он наметил новый ситуативный союз Лукашенко с белорусскими националистами.





Вот фрагмент из интервью Протасевича «Радыё Свабода» 2015 года (он тогда служил в «Азове»):

– Если вы все-таки вернётесь в Белоруссию, чем будете заниматься?

– Конечно, хотелось бы послужить в каком-нибудь из элитных подразделений в Белоруссии. Вот только нынешняя власть вряд ли сможет оценить и принять опыт человека, прошедшего войну.





На мой взгляд, Протасевич тогда ошибался. Лукашенко вполне оценил боевой опыт свядомого хлопца и уготовил ему роль системного радикала, который должен будет созывать самых рьяных змагаров под батькины знамёна.





В том же интервью Протасевич сказал: «Война идёт не только за Украину, но и за Белоруссию. Если не остановить российскую путинскую орду сейчас, то следующей может стать наша с вами страна. Наращивание военной мощи Российской Федерации, в том числе и в Белоруссии, об этом ярко свидетельствует». Этот нарратив близок Лукашенко, он опасается Путина не меньше, чем змагары. Поэтому иметь под рукой карманных радикалов-русофобов для «батьки» очень кстати. О том, что змагары в один прекрасный день повернут оружие против него самого, Александр Григорьевич, конечно, не думает. Он не из тех, кто учится на своих ошибках.





Антирусский характер выступлений Протасевича (которые, разумеется, режиссировались в высших эшелонах белорусской власти) проявился в акцентировании внимания на том, что Telegram-канал NEXTA финансировался российским олигархом. Дескать, именно из России подули злые ветры, принесшие смуту в Белоруссию.





Автор этих строк ещё до выборов публично заявлял, что представители российского бизнеса, связанные с системными либералами, вложили деньги в белорусскую оппозицию (суммы, впрочем, были весьма небольшие). Компании преследовали чисто коммерческие интересы: кто-то надеялся использовать политическую дестабилизацию в Белоруссии для поглощения или разорения своего конкурента (допустим, «Беларуськалия»), кто-то – для приобретения белорусских активов (например, «Нафтана» и Мозырского НПЗ). Кремль был в курсе финансирования российскими предпринимателями белорусской оппозиции и не препятствовал этому, поскольку в Администрации президента не рассматривали оппонентов Александра Лукашенко в качестве реальной политической силы. Ну а подёргать за усы несговорчивого белорусского коллегу российское руководство было не прочь. Однако после того как в Минске и других белорусских городах начались массовые акции протеста и запахло жареным, все российские коммерческие структуры получили чёткий сигнал сверху о недопустимости дальнейшего спонсирования змагаров. С тех пор финансовая поддержка белорусской оппозиции осуществляется исключительно Западом. Лукашенко не может этого не знать, но тем не менее через Протасевича говорит Западу, что считает Россию по меньшей мере столь же ответственной за раскачку ситуации в Белоруссии, как и США с ЕС. Если кто-то думал, что после 9 августа 2020 года Лукашенко перестал играть в многовекторность, – вы ошиблись, господа.





В условиях политического кризиса в соседней республике план Кремля на белорусском направлении выглядит следующим образом: воспользоваться ухудшением отношений Белоруссии с Западом для углубления интеграции в рамках Союзного государства. Важными для российского руководства интеграционными направлениями являются введение единой валюты, принятие единого хозяйственного и налогового законодательства, размещение на территории Белоруссии российской военной базы. И всего этого Москва хочет добиться, не ставя под вопрос статус Белоруссии как суверенного государства! Стоит ли говорить, что сие есть прекраснодушные мечтания? По-моему, сегодня уже всем, кроме Кремля, очевидно, что Лукашенко не сделает и шага в направлении углубления российско-белорусской интеграции (даже самолёты «Белавиа» не полетят в Крым), пока есть незалежная Беларусь с ним во главе. Если Кремль действительно хочет видеть белорусскую территорию в общем с Москвой политическом пространстве, нужно работать над трансформацией Беларуси в белорусский федеральный округ России, а это несовместимо с датированием авторитарного режима в Минске.





Перед верными Лукашенко людьми сейчас поставлена привычная задача – раздувать многовекторность. Через свои экспертные и политические круги Минск пытается разубедить Москву в необходимости углубления интеграции. Для этой цели задействованы белорусские эксперты, имеющие связи с российскими госструктурами и постоянно мелькающие в федеральных СМИ: Алексей Дзермант, Александр Шпаковский, Юрий Шевцов. В то же самое время администрация Лукашенко посылает на Запад сигналы о беспрецедентном давлении Кремля на Белоруссию с целью включить её в состав Российской Федерации. Это, по мысли Лукашенко, должно уберечь его режим от болезненных санкций США и ЕС. На этом направлении белорусскими властями задействуется прежде всего Евгений Прейгерман – учредитель экспертной инициативы «Минский диалог», призванной налаживать отношения Белоруссии с Западом. Также к этой работе привлечены основатели Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий и Юрий Царик.





На сегодняшний день обе группы белорусских экспертов справляются со своими функциями. Москва не сильно давит на Лукашенко в вопросе углубления интеграции. Многочисленные переговоры Путина с Лукашенко привели лишь к выделению Белоруссии новых кредитов. Вопиющая мягкотелость российского руководства в переговорах с Лукашенко породила у Интернет-пользователей шутку, что у белорусского лидера имеется какой-то страшный компромат на российского президента. Шутки шутками, но Александр Григорьевич определённо знает секрет, как получать от Владимира Владимировича всё, что душе угодно.





При этом Запад не торопится вводить хоть сколько-нибудь серьёзные санкции в отношении Белоруссии. Из актуальной американской аналитики по Белоруссии можно сделать такую выжимку: «Большинство в американском истеблишменте – и республиканцы, и демократы – считает, что секторальные санкции против белорусских химических и нефтеперерабатывающих компаний, а также отключение Белоруссии от SWIFT позволят Путину «задушить в объятьях» Лукашенко, то есть Белоруссия перестанет существовать как суверенное государство. Поэтому Америка будет «выражать озабоченность», давать деньги оппозиции, но на серьёзные санкции не пойдёт, слишком велики геополитические риски – никто на Западе не хочет видеть российских пограничников в Бресте и Гродно». (Всякий раз когда читаю американцев, думаю, что мечтал бы жить в такой зубастой России, какую они себе представляют, но реальность, увы, другая.) Действительно, запрет авиакомпании «Белавиа» летать в страны Европейского Союза и аннулирование немецким банком кредита Белоруссии в 100 мил евро – это не то, что заставит Лукашенко уйти со своего поста (это то, что «батьке» компенсируют российские налогоплательщики).





Если бы можно было делать ставки не только на спорт, но и на политику, я бы поставил круглую сумму на то, что секторальных санкций и отключения от системы SWIFT Белоруссия избежит. А ещё – на то, что уже в 2022 году США и ЕС начнут переговоры с Минском о выпуске на свободу многочисленных политзаключённых в обмен на нормализацию отношений. Это будет проявлением западной Realpolitik. Если кто-то ещё не понял, Запад – это не про права человека, демократию и даже не про гей-браки, Запад – это про геополитику. А свой геополитический интерес «уважаемые западные партнёры» видят в сдерживании России (которая при этом даже не думает на Лукашенко нападать). Когда произойдёт нормализация отношений Белоруссии с Западом, об углублении российско-белорусской интеграции можно будет забыть до следующей политической турбулентности в Белоруссии.





А этих турбулентностей впереди у синеокой постсоветской республики много. И чем дальше – тем сильнее. Это может показаться парадоксальным, но с Лукашенко Белоруссия доживает последние спокойные и относительно благополучные годы. При всех своих минусах Лукашенко мастерски умеет делать два вещи – вставать в геополитический шпагат между Россией и Западом и оставлять своих внутренних оппонентов в дураках. При менее ловком президенте (как бело-красно-белом, так и красно-зелёном) постсоветской республике светит гражданская война, разруха, а дальше – либо включение в состав России, либо существование в формате нищей восточноевропейской страны, откуда граждане стараются свалить при первой возможности.





Невероятные змагары и им сочувствующие считают, что стоит свергнуть диктатора – и свободная Беларусь сразу станет богатой страной, интегрированной во все евроатлантические структуры. Будут лицьвины пить баварское пиво и закусывать парижским круассаном, пренебрежительно поплёвывая на диких москалей, оплативших им первые несколько десятилетий незалежнасці. Реалистичный план? Разумеется, нет. При первых попытках змагаров заняться с Западом евроинтеграцией даже такое нерешительное руководство России, какое сейчас сидит в Кремле, вынуждено будет ввести в Белоруссию всё, что в таких случаях полагается, по самое Гродно. Несознательные белорусские граждане полагают, что независимость – это весело, сексуально и не больно. Глупцы… Спросили бы об этом у соседей-литовцев, воевавших за свою незалежнасць в Гражданскую, Вторую мировую и несколько лет после Второй мировой.





Об этом ещё в 2008 году писал в своём ЖЖ Дмитрий Галковский: «Возьмём версию белорусов. Москали это завистливые и злые рукосуи, тупые наглые агрессоры. Ладно. ЧТО ДАЛЬШЕ? Кем считает белорусов этот народ, народ численность которого больше в 10 раз, и который богаче их раз в 100? Очевидно, белорусы по простоте душевной полагают, что эти злыдни считают белорусов тем, кем белорусы считают себя – талантливыми одуванчиками, хлопающими глазками на обочине мировой истории. Никак нет. Сейчас русский медведь, объевшийся мёда и замороченный «политтехнологами», их в упор не видит. А когда увидит? То, что увидит – это будьте благонадёжны. Мишка – не крот. Увидит он вот что: ИУД. Которые в трудную минуту решили перекраситься из карася в порося, открестились от попавших в беду соплеменников и поставили себе в Минске самостийный герб с девизом «папашу, слышь, рубят, а я убежал». «Шахер-махер консомэ, я по-русски не понимэ». Ну и что с этим петрушкой-иностранцем русские сделают? СТРАШНО ДАЖЕ ПОДУМАТЬ. Полагаю, после прочухивания русские введут в Белоруссию танковые и воздушно-десантные дивизии и первым делом придут на местный филологический факультет. Бить наотмашь пощёчины не снимая солдатских перчаток. 30 тысяч очкастых «бялорусов» отлупцуют, а 10 миллионов рабочих и крестьян с перепугу не то что бялорусский забудут, а начнут окать. На всякий случай.





Белорусы на этом могут возразить, что мировое сообщество не допустит такого безобразия, люди доброй воли все как один... Вообще-то по моим впечатлениям люди доброй воли держат Белоруссию именно для этой цели – как утешительный приз русским. Мол, начнётся откат – сунем русским без боя Белоруссию + Харьковщину, а с правобережной Украиной, Прибалтикой и Молдавией русские на радостях распрощаются. Но даже если за Белоруссию решат повоевать – это всё равно кровь, на худой конец холодная война, диверсии, провокации экономическая блокада, эмиграция, конфессиональный раскол, очереди за хлебом, латиноамериканские путчи и прочее, и прочее, и прочее».





Слова Галковского сегодня актуальны как никогда. Белорусское общество расколото на два непримиримых лагеря, в этом противостоянии есть первые жертвы. Да, Лукашенко одержал тактическую победу (может быть даже не последнюю на своём президентском веку) и удержался у власти ещё на какое-то время. Но рана на теле страны не заживёт, она будет гноиться и заражать обречённый государственный организм. Экс-БССР, какой мы её знаем, в обозримом будущем канет в Лету. На её месте будет либо Белорусский федеральный округ России, либо беднейшее государство Европы с модифицированным польским флагом и чуть изменённым гербом Литвы. Такова безжалостная логика истории.