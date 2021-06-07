Суд пересмотрел дело Юсупа Шамсудинова

Хорошие новости по севастопольскому делу об убийстве "за отказ танцевать лезгинку" (убийство в караоке-баре "Бенефис")

15 лет лишения свободы для убийцы Юсупа Шамсудинова, вместо прежних 10, назначил сегодня своим решением Севастопольский городской суд по результату нового рассмотрения дела.

Напомним, год назад, 20 мая 2020 года, Севастопольский городской суд присудил Юсупу Шамсудинову, зарезавшему в драке Олега Сытника, 10 лет колонии строгого режима по ч.1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Тогда суд исключил более тяжёлое обвинение по п. "и" ч. 2 статьи 105 УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений" и ч. 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство совершённое группой лиц" на том основании, что двое других инициаторов драки были осуждены по более мягкой административной статье за хулиганство, а соответственно, и по отношению к Шамсудинову не могло применяться уголовное преследование по "хулиганству группой лиц".

Однако в результате серии апелляций и кассаций адвоката потерпевшей стороны Евгения Васильченко дело дошло до Верховного Суда, который отменил решение первой инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение.

После двух месяцев заседаний, 4 июня 2021 года Севастопольский городской суд присудил Шамсудинову изначально запрашиваемые стороной обвинения (Прокуратурой) и потерпевшей стороной две статьи - "Убийство из хулиганских побуждений" (п. "и" ч. 2 статьи 105 УК РФ) и "Хулиганство совершённое группой лиц" ( ч. 2 статьи 213 УК РФ), что в совокупности составило 15 лет. По отбытии лишения свободы Шамсудинов подлежит ограничению свободы в границах муниципального образования по месту проживания на срок до 1,5 лет без разрешения специализированных органов, а также обязан не покидать место жительства с 22:00 до 06:00 и являться два раза в месяц в надзорные органы. Также суд присудил выплатить компенсацию вдове убитого Олега Сытника Эрике Маковейчук 2 млн. рублей и потерпевшему сотруднику бара "Бенефис" Подгорному 100 тысяч рублей.

Подсудимый сегодня в последнем слове признавал свою вину в убийстве, но отрицал хулиганские мотивы. Также жаловался на несправедливость наказания и национальную предвзятость. Привёл пример с избиением до смерти сотрудниками полиции его земляка дагестанца Сулли Юнисилау (отца двухкратного чемпиона ММА Магомеда Юнисилау) в подмосковном Орехово-Зуево в 2019 году. Шамсутинов отметил, что полицейские тогда кричали "Русских бить нельзя!". И получили всего по 7 лет.

Обращу внимание на несколько тезисов и выдержек (прямая речь) из зачитанного решения суда:

1. "Шамсудинов, Курбанов и Абдурахманов являлись одной компанией, потерпевшими воспринимались как одна компания, действующая совместно, заодно. Их совместные действия были обусловлены малозначительным поводом, как желание противопоставить себя окружающим и продемонстрировать своё пренебрежительное отношение к другим личностям".

2. Суд квалифицировал действия Шамсудинова как хулиганские по причине провоцирования последним драки с Харченко (свидетелем), участия в дальнейшей драке, а позже и выламывания двери в заведение, вместе с Курбановым и Абдурахмановым, использования ножа (применение предмета в качестве оружия), коим нанёс повреждения потерпевшему Сытнику и сотруднику бара Подгорному (сопротивление лицу пресекающему нарушение общественного порядка).

3. "К показаниям Шамсудинова, что Сытник первый начал конфликт, оскорбил его маму, Харченко оскорбил его по национальному признаку суд относится критически и оценивает это как способ избежать ответственности и переложить вину за происшедшее на других лиц, поскольку данные показания ничем не подтверждены, опровергаются показаниями допрошенных свидетелей и потерпевших и, наоборот, указывают на агрессивные действия и высказывания в претензиях к Шамсудинову".

4. В своём решении суд, упоминая инцидент с лезгинкой (о том, что инициаторы драки предъявили претензию убитому танцевать лезгинку, о чём говорила его вдова - потерпевшая Эрика Маковейчук), отметил, что у суда нет оснований не доверять потерпевшей, как и нет причин для оговора подсудимого.

5. Суд также отметил что после того, как Шамсудинов нанёс смертельные удары Олегу Сытнику и вместе с Курбановым и Абдурахмановым покинули заведение, они затем вернулись - выламывали дверь (в том числе при помощи ножа Шамсутдинова) и продолжили драку с потерпевшим Подгорным - Курбанов с Абдурахмановым осознавали, что у Шамсудинова в руках нож и они совершают противоправное уголовно наказуемое действие.

По результатам этого дела, от себя хочу сказать - что сегодняшнее решение суда - во многом наша с вами общая заслуга. Не будь общественного резонанса - не будь отдельных усилий и поступков отдельных людей и организаций, превратившихся в единый фронт действий - наказание было бы куда мягче, и неизвестно, какой была бы квалификация.

Особо хотелось бы отметить:

Вдову убитого Олега Сытника Эрику Маковейчук - без её активной позиции и жажды справедливости дело могли замять и оно могло бы пойти совсем по другому сценарию;

Адвоката Евгения Васильченко (г. Севастополь) - именно благодаря его настойчивости и упорству были поданы все необходимые апелляции и кассации, и дело дошло до Верховного суда. Скажу также, что после оглашения первого решения суда он продолжал заниматься этим делом безвозмездно - на энтузиазме;

Председателя Правозащитного Центра "РОД" Наталью Холмогорову (г. Москва) - откликнувшуюся на моё предложение принять участие в пресс-конференции, придать ей статусности, веса и профессионализма;

Адвоката Галину Перфильеву (г. Москва) - дававшую первичную оценку делу и консультации;

Писателю и публицисту Платону Беседину (г. Севастополь) - своим словом и личной известностью добившемуся существенного расширения огласки;

Друзьям из "Русско-славянского объединения и возрождения" (г. Севастополь) - за то, что поддерживали своим присутствием потерпевшую сторону на судебных заседаниях и информационно;

Коллегам и соратникам по "Севастопольской Альтернативе" - за помощь в организации пресс-конференции, записи и монтаже видеороликов и за разностороннюю поддержку.

И всем тем, кто оставаясь неравнодушным, продолжал говорить об этом и делиться в СМИ и соцсетях.

Я считаю, что это прекрасный пример успеха коллективных действий русского гражданского общества. Мы - молодцы!

P.S. Сегодня, после оглашения решения суда, конвоируемый из зала суда Юсуп посмотрев на меня, спросил:

- "Ты рад? Ты доволен?... - Мы ещё апелляцию подавать будем"

Я промолчал. Я не рад и не доволен (я бы предпочёл чтобы подобных историй не было в принципе). Но я удовлетворён. Частично...

Я не думаю, что апелляция что-то изменит. Хотя, как показывает практика бывает разное и никогда нельзя расслабляться (да и приговор пока в законную силу не вступил).