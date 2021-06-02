 

Вакцинация не обязательна, но производство вакцин -- "главный фокус эпохи"

Сразу две представительницы властей -- Анна Попова и Валентина Матвиенко -- подтвердили, что вакцинация в России не обязательна.
"Чёткая позиция государства сформирована, она озвучена неоднократно... У нас добровольная вакцинация против ковида. У нас закон об иммунопрофилактике, который не предусматривает обязательную вакцинацию".

"Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, - никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют".

В то же время заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сказал, что производство вакцин станет "главным фокусом постковидной эпохи":

"Эти вещи наряду с неким изменением фокуса от большего внимания к противоинфекционным препаратам к вакцинам и основанным на вакцинах технологиях, препаратах геннотерапевтических как раз будут главным фокусом развития индустрии постковидной эпохи, и на поддержку этой индустрии мы ориентируемся".


 


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