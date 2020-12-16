В руководстве Роспотребнадзора ожидаются перемены

Руководитель Федеральной службы России по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) 60-летняя Анна Попова в начале следующего года может потерять свою должность. Об этом пишет «Полит.Ру»

Большие претензии к Поповой возникли, в частности, с ведением статистики по заболеваемости коронавирусом и постановкой задач в связи с эпидемией. Комментируя «Первому каналу» сроки выхода России на плато по заболеваемости Covid-19 глава Роспотребнадзора заявила: «Я бы не ждала, пока мы выйдем на плато. Я бы считала, что нам надо срочно снижаться, и у нас для этого есть все основания».

В феврале 2020 года возглавляемое Поповой ведомство заявляло, что проникновение вируса в Россию можно оставить в аэропортах страны, что и тогда звучало фантастически, а сейчас сама реальность показывает неадекватность озвученной Роспотребнадзором оценки.

Впрочем, дело не только в низком качестве прогнозов ведомства. В условиях эпидемии Роспотребнадзор посчитал допустимым, пользуясь своим положением главной инстанции по биологической безопасности, мешать работе других лабораторий. Проблемы с анализом образцов возникли в новосибирском центре вирусологии и эпидемиологии «Вектор», занимающемся в Роспотребнадзоре исследованием коронавирусной инфекции. На фоне этого была развернута аппаратно-информационная кампания против питерского НИИ гриппа, который в марте 2020 года расшифровал полный геном нового коронавируса.

Среди тех, кто критически оценивал работу Роспотребнадзора в условиях эпидемии, оказались специалисты НИЦЭМ им. Гамалеи - главного в стране научного учреждения по проблематике вакцин, которое произвело Sputnik V - первую в мире вакцину от коронавируса.

Высказываясь по проблеме распространения коронавируса, Попова успела отметиться и в сфере международных отношений - в частности, в ноябре глава Роспотребнадзора заявила, что 90% инфицированных Covid-19 приезжают в страну из Турции, что позднее было официально признано несоответствующим действительности.

Отметим, что не только деятельность самой Поповой вызывает замечания. Ее заместительницу Ирину Брагину - протеже бывшего главы Роспотребнадзора, а ныне депутата Госудумы Геннадия Онищенко - критикуют за провал обеспечения школьников горячими завтраками. Есть к Брагиной претензии и по работе по противодействию распространению коронавируса, однако Попова, несмотря на все это, продолжает прикрывать свою заместительницу.

Сменить Попову на посту руководителя Роспотребнадзора, как считается, в ближайшее время может главный врач столичной больницы №71 им. М.Е. Жадкевича, доктор медицинских наук Александр Мясников, хотя есть и другие претенденты.

Мясников считается основным кандидатом на пост главы ведомства, поскольку он известен всей стране в качестве одного из наиболее авторитетных специалистов, публично выступающих по проблеме распространения коронавируса.

Мясников дружит с известным телевизионным журналистом Владимиром Соловьевым и часто участвует в программах Соловьева на «России-1» и Ютуб-канале «Соловьев. LIVE».

Есть у Мясникова и международная известность - в 1990-е годы он работал в США и Франции, а позднее руководил Американским медицинским центром в Москве. В 2009 году, по приглашению президента Дмитрия Медведева, Мясников возглавил Кремлевскую больницу управления делами президента. Ходят слухи, что к этому назначению был причастен один из ближайших соратников Медведева Аркадий Дворкович.

После начала эпидемии Covid-19 Мясников возглавил Информационный центр при оперштабе города Москвы по борьбе с коронавирусом - предоставляемые этой структурой информация и экспертные оценки часто оказывались более верными, чем у Роспотребнадзора.

Впрочем, по ряду причин безальтернативной кандидатурой на пост нового руководителя Роспотребнадзора Мясников быть не может. Хоть доктор и выглядит значительно моложе, ему уже 67 лет, а его сын Леонид имеет французское гражданство, что в нынешних политических реалиях может стать существенным препятствием для назначения на высокий государственный пост.

На должность руководителя Роспотребнадзора, как считается, претендует также 47-летний доктор медицинских и экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук, обладатель швейцарской степени DBA Дмитрий Еделев. В 2015 году он возглавил национальный проект «Здоровье нации», созданный для реализации «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», разработанной по поручению президента России.

Еделев имеет политический опыт - он был председателем Государственной думы Ставропольского края, был ректором Московского государственного университета пищевых производств. Кроме того, Еделев - один из лучших в стране специалистов по здоровому питанию, а в профессиональных кругах широко распространено мнение, что неправильное питание стало одной из ключевых причин снижения иммунитета у населения и способствовало распространению коронавируса. Специалисты отмечают, что в наибольшей степени от Covid-19 пострадали страны, где население практикует нездоровые режимы питания - в частности, США.

Есть мнение, что мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает идею назначения Еделева главой Роспотребнадзора. Впрочем, кандидатура Мясникова на этом посту Собянина тоже полностью устраивает. Считается, что назначения Еделева добивается и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, к успехам которого относят создание при сотрудничестве с НИЦЭМ им Гамалеи вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Отметим, что и кандидатура нынешней заместительницы руководителя ведомства выше упоминавшейся Ирины Брагиной тоже имеет некоторую поддержку - за ее назначение выступает ее бывший руководитель, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который хотел бы вернуть Роспотребнадзор в зону своего влияния.



