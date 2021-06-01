 

Дрон впервые совершил убийство без приказа человека

 

Военный квадрокоптер Kargu-2 в марте 2020 года, находясь в автономном режиме работы, убил бойца Ливийской национальной армии во время вооружённого столкновения в Ливии. Это первый зафиксированный случай в истории, когда дрон совершил убийство без приказа человека.

Широко известно о произошедшем стало только сейчас. Дрон был произведён в Турции и запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Дроны Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва.


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Что не так с реконструкцией Митридатской лестницы за 1 млрд рублей?
» Невменяемый сервер
» Квадрокоптер против снайпера
» Влияние Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы»
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пассажир для Лукашенко

Пассажир для Лукашенко

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Путин поручил создать международный конкурс песен на русском языке

  • 19:49
  • 153

Госдума приняла закон о парниковых газах

  • 19:36
  • 153

Вооружённые силы Украины обстреляли школу и ясли-сад

  • 19:28
  • 145

В России выросло число отцов-одиночек

  • 19:23
  • 152

Дрон впервые совершил убийство без приказа человека

  • 18:12
  • 193
Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru