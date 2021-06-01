Дрон впервые совершил убийство без приказа человека

Военный квадрокоптер Kargu-2 в марте 2020 года, находясь в автономном режиме работы, убил бойца Ливийской национальной армии во время вооружённого столкновения в Ливии. Это первый зафиксированный случай в истории, когда дрон совершил убийство без приказа человека.

Широко известно о произошедшем стало только сейчас. Дрон был произведён в Турции и запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Дроны Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва.



