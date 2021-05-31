Сотрудники "Би-Би-Си" недовольны устройствами для "социального дистанцирования"

Ещё в январе этого года сотрудникам главного британского телеканала "Би-Би-Си" раздали устройства для отслеживания "социальной дистанции" в два метра. Эти датчики необходимо было носить на шее, и они начинали пищать, если дистанция сокращалась. Однако в процессе использования выяснилось , что они часто пищат во время съёмок, мешая телевизионщикам выполнять работу. После этого сотрудники канала, который служит главным пропагандистом ковидорегуляций в Британии, начали потихоньку избавляться от устройств.

С точки зрения руководства канала, проблемы не существует и сотрудники должны быть благодарны за то, что им помогают отслеживать "социальную дистанцию". С точки зрения телезрителей, их деньги оказались потрачены на никчёмные цели. "Би-Би-Си" получает деньги с полупринудительной продажи телевизионных лицензий всему населению Британии (без лицензии нельзя смотреть каналы в телевизоре или в интернете), в этом году он попытался распространить это правило также и на стариков, которые прежде освобождались от покупки лицензий, что вызвало волну возмущения.