 

В московском кафе подрались граждане Киргизии и Таджикистана

 
По информации Интерфакса, в кафе на юго-западе Москвы (проспект Вернадского) подрались граждане Киргизии и Таджикистана.

Всего в драке участвовали пятнадцать человек, из них шестеро попали в больницу, а остальных задержал; вероятно, что некоторые будут депортированы из-за грубых нарушений миграционного законодательства.

В пресс-службе столичного управления МВД подтверждают, что для разбирательства в отделение полиции были доставлены девять граждан. Двое из них привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил въезда в РФ или режима пребывания, ещё семь человек по статье о мелком хулиганстве.


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