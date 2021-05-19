В московском кафе подрались граждане Киргизии и Таджикистана

Всего в драке участвовали пятнадцать человек, из них шестеро попали в больницу, а остальных задержал; вероятно, что некоторые будут депортированы из-за грубых нарушений миграционного законодательства.

В пресс-службе столичного управления МВД подтверждают, что для разбирательства в отделение полиции были доставлены девять граждан. Двое из них привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил въезда в РФ или режима пребывания, ещё семь человек по статье о мелком хулиганстве.