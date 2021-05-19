Медведев считает, что прививки могут быть и общеобязательными

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что "в государственных интересах" и "для защиты всего населения" прививки можно сделать обязательными:

"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности... Это вопрос соразмерности ценностей. С одной стороны -- ценности отдельной жизни. С другой стороны -- защиты всего населения".

По мнению Медведева, отрицательные мнения о вакцинации "наносят колоссальный вред", и он считает возможным "в некоторых случаях просто вмешиваться в эти процессы".