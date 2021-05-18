"Причастным к деятельности экстремистских организаций" запретили избираться в Думу

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете гражданам, "причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций", избираться депутатами.

Предполагается, что гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не имеет права быть избранным депутатом Госдумы. Запрет будет распространяться на "учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". При этом предполагается, что учредители, руководители такой организации не могут быть избраны депутатами Госдумы в течение пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о её ликвидации или запрете; для рядовых участников срок ограничений составляет три года.