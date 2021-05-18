 

Граждан обязали эвакуироваться "из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации"

 

Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект, закрепляющий обязанность граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС.

"Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", - говорится в пояснительной записке.


 


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APN.ru