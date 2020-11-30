Три четверти россиян в Карабахе не поддерживают никого

Согласно опросу "Левада-центра", 90% россиян хотя бы что-то слышали о конфликте в Карабахе, 30% следили за ним внимательно, и 74% россиян не поддерживают в нём ни одну из сторон. 15% поддерживают Армению и 6% -- Азербайджан.

При этом 59% российских граждан одобряют присутствие российских миротворческих сил в Карабахе, и целых 69% не одобряют присутствие там турецких миротворцев. Однако всего 16% россиян называют Турцию инициатором конфликта в Карабахе, 18% обвиняют в этом Азербайджан, 21% -- НАТО и 8% -- Армению.



