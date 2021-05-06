Союз писателей РФ подготовил финальный список литературы для школьного изучения

По инициативе Союза писателей России составлен список литературы, рекомендуемой для чтения школьникам. Официальная школьная программа доработана с учётом пожеланий писателей, специалистов ИМЛИ, преподавателей ВГИКа.

Составители программы указывают:

На сегодняшний день преподаватели, учителя, родители и даже сами старшеклассники признают то, что система ЕГЭ и реформирование образования последней четверти века разрушили элементарные нормы в данном случае литературного образования. Этим списком мы пытаемся восстановить целостное представление об отечественной литературе, формирующей национальное самосознание, а также о зарубежной литературе, созидающей человеческое в человеке. Засилье массовой культуры в электронных медиа за последние десятилетия ослабило российское общество интеллектуально и нравственно. Сегодня, на фоне внешней и внутренней русофобии, как в предвоенное и военное время, нам необходима перекличка поколений и готовность принять ответственность за великое культурное и духовное наследие.





В списке представлены идеологически противоположные произведения -- к примеру, «Поднятая целина» М.Шолохова и «Живой» Б.Можаева, составители настаивают, что они "не за «белых» и не за «красных»", но за тех, кто, по слову Пушкина, "ни за что на свете не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал…".

Со списком можно ознакомиться здесь.



