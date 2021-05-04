80 силовиков в Белоруссии лишены званий за содействие протестам

Президент Лукашенко лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств, которые, как сообщает его пресс-служба, "нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес".





Званий лишены и те силовики, которые проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела, вплоть до обвинений в организации актов терроризма.



