Путин подписал указ о выпуске лекарств без согласия правообладателя

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий правительство РФ чрезвычайным полномочием использовать зарубежный патент или изобретение, если это нужно для защиты здоровья граждан.

Изменения вносятся в статью 1360 Гражданского кодекса России.

Ранее эта статья позволяла воспользоваться изобретением без согласия патентообладателя, если это нужно в интересах обороны и безопасности (с выплатой компенсации). В новой редакции у правительства появляется право воспользоваться чужим изобретением за компенсацию в случае необходимости, связанной с "охраной жизни и здоровья граждан", при этом государство должно будет уведомить правообладателя.

Методика определения размера компенсации и порядок выплаты будут утверждаться правительством.







