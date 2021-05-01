 

Путин подписал указ о выпуске лекарств без согласия правообладателя

 

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий правительство РФ чрезвычайным полномочием использовать зарубежный патент или изобретение, если это нужно для защиты здоровья граждан.

Изменения вносятся в статью 1360 Гражданского кодекса России.

Ранее эта статья позволяла воспользоваться изобретением без согласия патентообладателя, если это нужно в интересах обороны и безопасности (с выплатой компенсации). В новой редакции у правительства появляется право воспользоваться чужим изобретением за компенсацию в случае необходимости, связанной с "охраной жизни и здоровья граждан", при этом государство должно будет уведомить правообладателя.

Методика определения размера компенсации и порядок выплаты будут утверждаться правительством.



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