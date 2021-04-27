Вице-премьер Хуснуллин предложил укрупнить регионы

Вице-премьер Марат Хуснуллин высказал мнение, что регионы России необходимо укрупнить, пересмотрев подход к территориально-административному делению страны:

"Сразу скажу, это мое личное мнение, это не официально моя позиция, потому что она пока не согласована в правительстве. Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься -- не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим. <...> Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других -- нет... Я считаю, что надо укрупнять регионы -- раз. Второе, я считаю, что надо идти на агломерации -- точки роста у нас агломерации, убрав от них административное деление. Почему мы сегодня не можем агломерации создать? Административное деление мешает".

Хуснуллин пояснил, что бюджетные правила, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, надо регулировать не по административному принципу, а определять территории с одной налоговой базой. По его мнению, основой развития может стать двадцать одна основная агломерация трёх тысяч опорных пунктов, в том числе и в сельской местности.