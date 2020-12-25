"Комплексно развивать территории" будут в городах-миллионниках

Первые проекты комплексного развития территорий (КРТ), включающие снос аварийных и ветхих домов, будут реализованы уже в 2021 году в городах-миллионниках. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что комплексно развивать территории будут "крупные, сильные регионы и города-миллионники, там это пойдёт сразу. Это минимум 15-20 регионов, которые начнут работать с начала следующего года".
В частности, механизм начнёт реализовываться Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерове, при этом его будут "докручивать, дорабатывать".
Хуснуллин напомнил, что перед правительством стоит задача по строительству около 1 млрд кв.м жилья к 2030 году:
23 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о комплексном развитии территорий в РФ. Решение о комплексном развитии территории, по задумке авторов, может принять как региональное правительство, так и правительство РФ.