"Комплексно развивать территории" будут в городах-миллионниках

Первые проекты комплексного развития территорий (КРТ), включающие снос аварийных и ветхих домов, будут реализованы уже в 2021 году в городах-миллионниках. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что комплексно развивать территории будут "крупные, сильные регионы и города-миллионники, там это пойдёт сразу. Это минимум 15-20 регионов, которые начнут работать с начала следующего года".

В частности, механизм начнёт реализовываться Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерове, при этом его будут "докручивать, дорабатывать".

Хуснуллин напомнил, что перед правительством стоит задача по строительству около 1 млрд кв.м жилья к 2030 году:

"Стоит вопрос: где строить? Можно и на окраинах строить, только инфраструктура ляжет плюсом 20% к стоимости и упадет доступность. Или все-таки приводить в порядок территории, где есть аварийные и ветхие дома, а таких у нас много в стране. У нас большое количество территорий в городе, которые не используются эффективно. Закон сегодня все эти возможности даёт".

23 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о комплексном развитии территорий в РФ. Решение о комплексном развитии территории, по задумке авторов, может принять как региональное правительство, так и правительство РФ.