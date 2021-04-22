 

Никита Михалков назвал "нравственным бешенством" новые правила премии "Оскар"

 

Президент Московского международного кинофестиваля, режиссёр Никита Михалков назвал новые требования Американской киноакадемии к претендентам на "Оскар" дискриминацией и "нравственным бешенством".

Согласно новым правилам, картины, которые претендуют на награду в категории "Лучший фильм", должны соответствовать новым стандартам: по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение; треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТ или людьми с особенностями физического или ментального развития. Подобные требования касаются и съёмочной группы. 

Основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из вышеперечисленных групп населения. Соискатели премии должны выполнить хотя бы часть требований.

Михалков охарактеризовал происходящее следующим образом: 

"Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря... Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть "Оскар" и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того, чтобы, условно говоря, претендовать на "Оскар", надо соблюсти такие правила.... Советская цензура -- это просто дети".

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