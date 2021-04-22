Никита Михалков назвал "нравственным бешенством" новые правила премии "Оскар"

Президент Московского международного кинофестиваля, режиссёр Никита Михалков назвал новые требования Американской киноакадемии к претендентам на "Оскар" дискриминацией и "нравственным бешенством".

Согласно новым правилам, картины, которые претендуют на награду в категории "Лучший фильм", должны соответствовать новым стандартам: по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение; треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТ или людьми с особенностями физического или ментального развития. Подобные требования касаются и съёмочной группы.

Основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из вышеперечисленных групп населения. Соискатели премии должны выполнить хотя бы часть требований.

Михалков охарактеризовал происходящее следующим образом: