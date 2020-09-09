"Оскар" для меньшинств: разработаны новые критерии лучшего фильма

Представлены новые требования для номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». «Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», — говорится в релизе.

Согласно новым стандартам, фильмы, претендующие на то, чтобы их признали лучшими, должны быть сняты на сюжеты из жизни афроамериканцев, женщин, этнических меньшинств, ЛГБТ или людей с физическими или психическими отклонениями; либо одна из главных ролей должна принадлежать представителю одной из упомянутых групп; либо не менее 30% команды создателей фильма (включая технических работников) должны быть афроамериканцами, женщинами, ЛГБТ или представителями этнических меньшинств.