 

В вузах РФ откроют 45 000 дополнительных бюджетных мест

 

В вузах России в ближайшие два года будет открыто 45 тысяч дополнительных бюджетных мест, из них 70% будет отдано регионам, сказал президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию. 

Начиная с нынешнего года не менее ста вузов в субъектах РФ будут получать гранты от ста миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и обучения; на поддержку смогут претендовать все государственные вузы.

По словам президента, 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут поступить на бюджетные места в вузы страны.



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APN.ru