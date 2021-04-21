В вузах РФ откроют 45 000 дополнительных бюджетных мест

В вузах России в ближайшие два года будет открыто 45 тысяч дополнительных бюджетных мест, из них 70% будет отдано регионам, сказал президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

Начиная с нынешнего года не менее ста вузов в субъектах РФ будут получать гранты от ста миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и обучения; на поддержку смогут претендовать все государственные вузы.

По словам президента, 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут поступить на бюджетные места в вузы страны.



