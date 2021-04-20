90% россиян не знают ни одного ныне живущего российского учёного мирового уровня

Девять из десяти россиян не знают ни одного российского учёного мирового уровня. О результатах опроса рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отметив, что они не совпали с результатами ВЦИОМа.

Согласно данным Сергеева, 90% опрошенных не смогли назвать хотя бы одного из ныне живущих российских учёных мирового уровня. 40% не смогли назвать хотя бы одно из важнейших достижений науки последних десяти лет. Почти 60% опрошенных при этом считают, что профессия учёного "скорее уважаемая", а 56% – что "скорее престижная". И только 22% склонны считать её "скорее высокооплачиваемой".

Около половины опрошенных (47%) доверяют российским учёным, 39% – доверяют РАН как организации.







