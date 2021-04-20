Россиянам вряд ли вернут деньги за отменённые поездки в Турцию и Танзанию

Всероссийский союз страховщиков в связи с закрытием Турции и Танзании разъяснил особенности выплаты страхового возмещения по риску "отмена поездки" для выезжающих за рубеж, сказав, что "страховщиком возмещаются расходы застрахованных лиц, связанных с отменой поездки, возникшие не по любой причине, а только по причинам, предусмотренным договором страхования".
Такими причинами являются смерть или госпитализация застрахованного лица или его близкого родственника, супруга (и) застрахованного или его близкого родственника, травма в результате несчастного случая или заболевание застрахованного, отказ в выдаче визы, судебное разбирательство, приходящееся на период поездки, призыв застрахованного на военную службу или сборы.
Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с 15 апреля по 1 июня ограничил авиасообщение в Турцией и Танзанией, при том что, по данным Ассоциации туроператоров, на этот период туристы приобрели более 530 тыс туров в Турцию и около 7 тыс. - в Танзанию.