Суд обязал следователей дополнительно проверить обстоятельства смерти Максима Марцинкевича

Челябинский областной суд признал необоснованным решение следователя не возбуждать уголовное дело обстоятельствам гибели Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО Челябинска и обязал следствие провести дополнительную проверку.

Решение принято по апелляции адвоката семьи Марцинкевича Алексея Михальчика. "Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял новое, признав постановление следователя необоснованным и обязав устранить все допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые выразились в неполноте проведённой проверки по обстоятельствам смерти Марцинкевича", - говорится в пресс-релизе суда.

По словам Михальчика, следователь дважды отказался возбуждать уголовное дело.

Марцинкевича нашли в СИЗО мёртвым 16 сентября прошлого года, на его теле обнаружены следы травм от пыток.