 

В Канаде собираются пересмотреть "принцип главенствующей роли родителя"

Сейчас, согласно главному гражданскому кодексу Квебека, при рождении ребёнка его родители автоматически получают право на воспитание и заботу о нём.
Однако правительство Франсуа Лего выразило готовность отказаться от принципа главенствующей роли родителя осенью 2021 года с целью усилить власть Департамента по защите прав ребёнка и облегчить распределение детей по приёмным семьям. Таким образом, любой гражданин сможет получить равные с родителем права на воспитание и уход за ребёнком, если это будет признано "в интересах ребёнка". 
Предполагается изменить понятие о главенствующей роли родителей: «Нужно, чтобы главными были права ребёнка. Наука нам доказала, что многое изменилось. Необязательно это должна быть биологическая семья. Главное, что ребёнок должен быть в атмосфере, где он любим».  

Принцип конфиденциальности тоже должен быть пересмотрен: «Иногда конфиденциальность может быть опасна для ребёнка. Это не может так продолжаться. Приёмная семья должна знать, что угрожает ребёнку, что ему пришлось пережить, как он может вести себя в разных ситуациях». 

Президент специальной комиссии по защите прав детей и молодежи Режин Лоран считает, что необходим «минимальный обмен информацией между школой, приемной семьей, департаментом по защите прав ребёнка и врачами» -- интересно, что родная семья ребёнка здесь даже не упоминается.  

 

В то же время из Канады приходят и новости противоположной направленности: о несогласии с усилением государственного контроля. Так, ряд полицейских департаментов провинции Онтарио отказался выполнять распоряжение премьер-министра Онтарио Дага Форда о том, чтобы останавливать любого, пешехода или автомобиль, кто находится на улице, для выяснения обстоятельств, заставивших человека покинуть дом (за отказ подчиниться – штраф 750$). 


Такое решение вызвало резкое недовольство и общественности, и некоторых политиков Онтарио, и самих полицейских

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ребёнка станет можно вывезти из РФ, если нет "выраженного несогласия"
» В Москве заработал сайт для приёмных родителей
» Китайским семьям разрешили иметь более одного ребенка
» Дума одобрила законопроект о возвращении незаконно вывезенных из страны детей
» Ситуация с детьми в России - "трагична"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Наци в Германии

Наци в Германии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

Две концепции будущего России

Две концепции будущего России

Америка между системным расизмом и культурным погромом

Америка между системным расизмом и культурным погромом

\

"Воевать нельзя капитулировать"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Канаде собираются пересмотреть "принцип главенствующей роли родителя"

  • 21:04
  • 302

Российские фигуристы впервые победили на неофициальном командном чемпионате мира

  • 20:34
  • 230

МВД призвало страны СНГ убрать из России нелегальных мигрантов

  • 23:08
  • 494

Следственный комитет советует не перезванивать автоматически по входящим номерам

  • 19:25
  • 851

Успешно освоившие первый дальневосточный гектар смогут получить и второй

  • 19:06
  • 810

Иран свыше ста раз прерывал матч, чтобы зрители не увидели голые коленки арбитра

  • 17:53
  • 855
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru