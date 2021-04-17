В Канаде собираются пересмотреть "принцип главенствующей роли родителя"

Сейчас, согласно главному гражданскому кодексу Квебека, при рождении ребёнка его родители автоматически получают право на воспитание и заботу о нём.

Однако правительство Франсуа Лего выразило готовность отказаться от принципа главенствующей роли родителя осенью 2021 года с целью усилить власть Департамента по защите прав ребёнка и облегчить распределение детей по приёмным семьям. Таким образом, любой гражданин сможет получить равные с родителем права на воспитание и уход за ребёнком, если это будет признано "в интересах ребёнка".

Предполагается изменить понятие о главенствующей роли родителей: «Нужно, чтобы главными были права ребёнка. Наука нам доказала, что многое изменилось. Необязательно это должна быть биологическая семья. Главное, что ребёнок должен быть в атмосфере, где он любим».