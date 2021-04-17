В Канаде собираются пересмотреть "принцип главенствующей роли родителя"

Принцип конфиденциальности тоже должен быть пересмотрен: «Иногда конфиденциальность может быть опасна для ребёнка. Это не может так продолжаться. Приёмная семья должна знать, что угрожает ребёнку, что ему пришлось пережить, как он может вести себя в разных ситуациях».
Президент специальной комиссии по защите прав детей и молодежи Режин Лоран считает, что необходим «минимальный обмен информацией между школой, приемной семьей, департаментом по защите прав ребёнка и врачами» -- интересно, что родная семья ребёнка здесь даже не упоминается.
В то же время из Канады приходят и новости противоположной направленности: о несогласии с усилением государственного контроля. Так, ряд полицейских департаментов провинции Онтарио отказался выполнять распоряжение премьер-министра Онтарио Дага Форда о том, чтобы останавливать любого, пешехода или автомобиль, кто находится на улице, для выяснения обстоятельств, заставивших человека покинуть дом (за отказ подчиниться – штраф 750$).
Такое решение вызвало резкое недовольство и общественности, и некоторых политиков Онтарио, и самих полицейских.