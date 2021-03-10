 

Ребёнка станет можно вывезти из РФ, если нет "выраженного несогласия"

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому для выезда из РФ несовершеннолетнего гражданина вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя (другого родителя), при этом предусматривается право представителя заявить о таком несогласии.
 
 

Замглавы МВД России Игорь Зубов пояснил, как будет осуществляться механизм вывоза за рубеж детей и подростков одним из его законных представителей в случае принятия вышеуказанного законопроекта: "Любой законный представитель подаёт заявление в наше миграционное подразделение, наше миграционное подразделение ставит на соответствующий автоматизированный учёт, информируется погранслужба и, собственно, на этом всё заканчивается".

При этом Зубов отметил, что информирование второго родителя не предусматривается, поскольку в большинстве случаев установить его нет возможности или для этого требуются серьёзные затраты. Вместе с тем, по его словам, если второй родитель напишет заявление о запрете вывоза ребенка за границу, то он попадет в базу, где будет видно: есть запрет на вывоз или нет, вывезти ребёнка не получится.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдума и Правительство решили запретить государству закупаться в офшорах
» Российским автомобилистам разрешат выбирать номера
» Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о "резиновых квартирах"
» Госдума РФ одобрила роспуск региональных парламентов через суды
» Госдума собирается и дальше ужесточать миграционное законодательство
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Беззащитная Европа: \

Беззащитная Европа: "новый старый" коронавирус

Осмысление поражения: фантомы и мифы весны-2021

Осмысление поражения: фантомы и мифы весны-2021

Что и почему стоит прочесть современным подросткам

Что и почему стоит прочесть современным подросткам

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Полиция Дубая "вычислила преступника по сигналам мозга"

  • 23:05
  • 190

Ребёнка станет можно вывезти из РФ, если нет "выраженного несогласия"

  • 22:35
  • 185

В РФ могут внедрять биометрию "административными мерами"

  • 20:57
  • 214

Безработица в РФ снизилась благодаря уменьшению числа мигрантов

  • 20:43
  • 206

Чиновников освободили от наказания за нечаянную коррупцию

  • 20:33
  • 245
Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru