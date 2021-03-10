Ребёнка станет можно вывезти из РФ, если нет "выраженного несогласия"

Замглавы МВД России Игорь Зубов пояснил, как будет осуществляться механизм вывоза за рубеж детей и подростков одним из его законных представителей в случае принятия вышеуказанного законопроекта: "Любой законный представитель подаёт заявление в наше миграционное подразделение, наше миграционное подразделение ставит на соответствующий автоматизированный учёт, информируется погранслужба и, собственно, на этом всё заканчивается".

При этом Зубов отметил, что информирование второго родителя не предусматривается, поскольку в большинстве случаев установить его нет возможности или для этого требуются серьёзные затраты. Вместе с тем, по его словам, если второй родитель напишет заявление о запрете вывоза ребенка за границу, то он попадет в базу, где будет видно: есть запрет на вывоз или нет, вывезти ребёнка не получится.