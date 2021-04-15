Успешно освоившие первый дальневосточный гектар смогут получить и второй

Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли. Правительство России даст возможность предоставления второго "дальневосточного гектара" тем, кто успешно освоил первый, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Предприниматели, которые успешно освоили выделенный гектар, предлагали скорректировать правила, чтобы была возможность получить ещё один участок для развития своего дела, - отметил он. - Это правильное предложение. Таким людям, безусловно, нужна поддержка".

По словам Мишустина, эти меры позволят активнее вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны: " Теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар. Граждане смогут взять земельные участки по упрощённой процедуре и в более короткие сроки".



