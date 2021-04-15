 

Иран свыше ста раз прерывал матч, чтобы зрители не увидели голые коленки арбитра

 
Трансляция матча чемпионата Англии по футболу между "Тоттенхэмом" и "Манчестером Юнайтед" на государственном телеканале Ирана прерывалась свыше ста раз из-за попадания в кадр арбитра-женщины Шон Мэсси, одетой в традиционной для рефери манере: футболка, шорты и гетры до колена. Как только она появлялась в кадре, на экране вместо игры показывали панорамный вид стадиона "Тоттенхэм", чтобы телезрители не видели неприкрытые части ног арбитра.

В Иране почти сорок лет действовал закон, согласно которому женщинам запрещалось посещать футбольные матчи. Осенью 2019 года им, наконец, разрешили приходить на стадионы.


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APN.ru