Иран свыше ста раз прерывал матч, чтобы зрители не увидели голые коленки арбитра

Шон Мэсси, одетой в традиционной для рефери манере: футболка, шорты и гетры до колена. Как только она появлялась в кадре, на экране вместо игры показывали панорамный вид стадиона "Тоттенхэм", чтобы телезрители не видели неприкрытые части ног арбитра.

Трансляция матча чемпионата Англии по футболу между "Тоттенхэмом" и "Манчестером Юнайтед" на государственном телеканале Ирана прерывалась свыше ста раз из-за попадания в кадр арбитра-женщины