 

Пентагон представил публике вживляемые микрочипы для обнаружения ковида

Учёные из секретного подразделения Пентагона Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), созданного во времена "холодной войны", сообщили о новой разработке: микрочипе, который, будучи вживлён в тело человека, определяет наличие у него ковида (даже при отсутствии любых симптомов), а также о "революционном фильтре", который, предположительно, убирает вирус из крови при подключении человека к диализу. 
Звучит это всё как яркое подтверждение теорий заговора, тем не менее учёные Пентагона работают над тем, чтобы распространить разработку на все коронавирусы, "чтобы покончить с грядущими пандемиями". 
Представители ведомства сказали на программе "60 минут", что Пентагон "не собирается отслеживать каждое движение", а предназначает своё изобретение, например, для моряков в плавании. 
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APN.ru