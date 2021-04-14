Пентагон представил публике вживляемые микрочипы для обнаружения ковида

Учёные из секретного подразделения Пентагона Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), созданного во времена "холодной войны", сообщили о новой разработке : микрочипе, который, будучи вживлён в тело человека, определяет наличие у него ковида (даже при отсутствии любых симптомов), а также о "революционном фильтре", который, предположительно, убирает вирус из крови при подключении человека к диализу.

Звучит это всё как яркое подтверждение теорий заговора, тем не менее учёные Пентагона работают над тем, чтобы распространить разработку на все коронавирусы, "чтобы покончить с грядущими пандемиями".

Представители ведомства сказали на программе "60 минут", что Пентагон "не собирается отслеживать каждое движение", а предназначает своё изобретение, например, для моряков в плавании.