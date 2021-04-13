 

Европу захлестнули кокаиновые поставки, растёт организованная преступность

На фоне резко ослабевшей из-за ковидоограничений европейской экономики, поставки кокаина в Европу резко выросли. Наркобароны усиливают своё влияние и подстёгивают коррупцию, одновременно растёт и уровень насилия. Поставки кокаина в портовых городах (Антверпен, Гамбург, Роттердам) достигли невиданных прежде размеров, в десятки тонн (так, в конце февраля голландская и датская полиция обнаружили 23 тонны кокаина). Если сложившаяся ситуация затянется, то в грядущие годы Европа столкнётся с преступностью, уникальной и по уровню организации, и по масштабу. 
По оценке Европола, компании, ослабленные сложившейся ковидной ситуацией в экономике, становятся лёгкой добычей для бандитов, которые хотят придать своему криминальному предприятию видимость законности. В отличие от легального бизнеса, банды "адаптировались к пандемии с величайшей лёгкостью".  



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APN.ru