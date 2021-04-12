Портрет Гагарина на самой высокой башне мира, Гугл записал послание космонавту

Портрет Юрия Гагарина спроецировали в Дубае на фасад Бурдж-Халифы -- самого высокого здания в мире, акция была приурочена к 60-летию полёта Гагарина в космос и продлилась около трёх минут.

Портреты людей появляются на фасаде Бурдж-Халифы не так часто. В ноябре после смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны его портрет также спроецировали на фасад башни, это было связано с тем, что он работал в ОАЭ тренером в 2011-2012 и 2017-2018 годах.

Открытая в 2010 году Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м, в небоскрёбе 163 этажа.