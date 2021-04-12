Портрет Гагарина на самой высокой башне мира, Гугл записал послание космонавту

Портрет Юрия Гагарина спроецировали в Дубае на фасад Бурдж-Халифы -- самого высокого здания в мире, акция была приурочена к 60-летию полёта Гагарина в космос и продлилась около трёх минут.
Портреты людей появляются на фасаде Бурдж-Халифы не так часто. В ноябре после смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны его портрет также спроецировали на фасад башни, это было связано с тем, что он работал в ОАЭ тренером в 2011-2012 и 2017-2018 годах.
Открытая в 2010 году Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м, в небоскрёбе 163 этажа.
В Берлине в Российском доме науки и культуры открылась выставка, посвящённая этому же событию. В экспозиции представлены фотографии Гагарина, его личные вещи, письма, открытки, марки, выдержки из выпусков советских и западных печатных СМИ, вышедших 60 лет назад.
Компания Гугл записала "Послание Юрию Гагарину". В видео космонавты и учёные благодарят первого космонавта, а также рассказывают о новых открытиях.
В записи приняли участие российские космонавты Михаил Корниенко, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Борисенко, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Наоко Ямадзаки, ученые Юрий Ковалёв, Сергей Попов и Константин Батыгин, а также режиссёр Федор Бондарчук, писатель-фантаст Питер Уоттс. Они рассказали о полёте человека на Луну, экспедициях на МКС, фотографиях чёрной дыры, приземлении ровера Perseverance на Марсе.