 

Портрет Гагарина на самой высокой башне мира, Гугл записал послание космонавту

 

Портрет Юрия Гагарина спроецировали в Дубае на фасад Бурдж-Халифы -- самого высокого здания в мире, акция была приурочена к 60-летию полёта Гагарина в космос и продлилась около трёх минут.

Портреты людей появляются на фасаде Бурдж-Халифы не так часто. В ноябре после смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны его портрет также спроецировали на фасад башни, это было связано с тем, что он работал в ОАЭ тренером в 2011-2012 и 2017-2018 годах.

Открытая в 2010 году Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м, в небоскрёбе 163 этажа.

 

 

В Берлине в Российском доме науки и культуры открылась выставка, посвящённая этому же событию. В экспозиции представлены фотографии Гагарина, его личные вещи, письма, открытки, марки, выдержки из выпусков советских и западных печатных СМИ, вышедших 60 лет назад.

 

Компания Гугл записала "Послание Юрию Гагарину". В видео космонавты и учёные благодарят первого космонавта, а также рассказывают о новых открытиях.

В записи приняли участие российские космонавты Михаил Корниенко, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Борисенко, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Наоко Ямадзаки, ученые Юрий Ковалёв, Сергей Попов и Константин Батыгин, а также режиссёр Федор Бондарчук, писатель-фантаст Питер Уоттс. Они рассказали о полёте человека на Луну, экспедициях на МКС, фотографиях чёрной дыры, приземлении ровера Perseverance на Марсе.



 

 




 

 
 
 

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