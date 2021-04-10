Фейсбук заблокировал трансляцию о полёте в космос Юрия Гагарина

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Телеканал Russia Today 9 апреля проводил прямой эфир в Фейсбуке, в котором участвовали космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина. Администрация соцсети заблокировала трансляцию под предлогом нарушения авторских прав.
Роскомнадзор назвал действия ФБ "актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полёт человека в космос".
Российское ведомство уже направило руководству американской соцсети письмо с требованием объяснить причину блокировки и снять все ограничения. 
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APN.ru