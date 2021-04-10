Фейсбук заблокировал трансляцию о полёте в космос Юрия Гагарина

Телеканал Russia Today 9 апреля проводил прямой эфир в Фейсбуке, в котором участвовали космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина. Администрация соцсети заблокировала трансляцию под предлогом нарушения авторских прав.

Роскомнадзор назвал действия ФБ "актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полёт человека в космос".