Фейсбук заблокировал трансляцию о полёте в космос Юрия Гагарина
- 10.04.2021, 15:51,
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Телеканал Russia Today 9 апреля проводил прямой эфир в Фейсбуке, в котором участвовали космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина. Администрация соцсети заблокировала трансляцию под предлогом нарушения авторских прав.
Роскомнадзор назвал действия ФБ "актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полёт человека в космос".
Российское ведомство уже направило
руководству американской соцсети письмо с требованием объяснить причину блокировки и снять все ограничения.