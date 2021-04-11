 

В Нью-Йорке на Марш в защиту жизней белых вышел один человек

 

Около двух десятков участников движения BLM и "антифашистских организаций" устроили обструкцию единственному участнику Марша в защиту жизней белых в Нью-Йорке. 

Призывы выйти на этот марш распространялись в соцсетях в течение двух недель, но к назначенному времени в отведённое для митинга место (у Башни Трампа) пришёл один человек в маске. Он отказался представиться, но сообщил, что хочет привлечь внимание к статистике нью-йоркской полиции, согласно которой число белых, ставших жертвами преступлений со стороны чёрных, значительно превышает число чёрных, пострадавших от рук белых. 


Выступить против участника "Марша в защиту жизней белых" пришли около двух десятков BLM и "антифашистов", заявивших, что "защитники белых на самом деле защищают идею превосходства белой расы и являются настоящими фашистами" и что "мы хотим, чтобы они убрались прочь с наших улиц и из Нью-Йорка".

Единственный участник митинга в защиту белых пришёл без плаката и в основном молчал, только иногда давал комментарии журналистам, причём BLM старались гудками заглушить его слова. Ещё два десятка полицейских наблюдали за этим со стороны.


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APN.ru