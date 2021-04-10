В каких российских городах самая доступная ипотека

По данным федеральной компании "Этажи", в апреле 2021 года города с самым доступным для покупки в ипотеку жильём -- это Нижний Новгород, Пермь и Омск.

Эксперты рассчитали индекс доступности жилья на основе данных о среднем доходе, указанном при оформлении ипотеки, переплате по процентам за 15 лет и средней стоимости однокомнатных квартир площадью 35 кв. м в новостройках. Учитывалось, сколько среднемесячных доходов потребуется жителю того или иного города (с учетом дополнительных поступлений, которые декларируются), чтобы накопить на минимальный первоначальный взнос 15%, и какую долю от дохода будут составлять ежемесячные выплаты по кредиту по ставке 6,1% годовых. Чем меньше баллов -- тем быстрее выкупается приобретённое в ипотеку жильё.

В итоге наиболее доступными однокомнатные квартиры в новостройках в ипотеку оказались для жителей Нижнего Новгорода, Перми и Омска.

Например, в Нижнем Новгороде (3,7 балла в рейтинге) средний доход, который указывали заёмщики в 2021 году при оформлении ипотеки, составил 86,6 тыс. рублей (с учётом дополнительных доходов). Минимальный первоначальный взнос на однокомнатную квартиру стоимостью 2,6 млн рублей равен 4,6 среднемесячного дохода, а доля платежа по ипотеке в месячном заработке нижегородских заёмщиков -- 22,1%.





