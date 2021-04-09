 

Луганск и Донецк сообщают об усилении обстрелов, в Чёрном море прошли учебные стрельбы

 

Вооружённые силы Украины усилили обстрелы Луганской народной республики, в том числе с применением запрещённого Минскими договорённостями оружия, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, за прошедшую неделю украинские военные восемнадцать раз нарушили режим прекращения огня: обстрелам подверглись районы населённых пунктов Лозовое, Логвиново, Калиново, Молодёжное, Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Желобок, Голубовское, Нижнее Лозовое и Калиновка. При обстрелах украинские военные применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различного типа, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, Филипоненко добавил, что Вооружённые силы Украины размещают технику в жилых районах населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения в Донбассе. По данным разведки ЛНР, за последнюю неделю ВСУ разместили 17 единиц военной техники в пяти населенных пунктах.

В пресс-службе народной милиции Донецкой народной республики говорят, что украинская армия за прошедшую неделю 27 раз нарушила перемирие, при обстрелах применяли минометы 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитные установки, различные типа гранатометов и стрелкового оружия.

 

В то же время американские эсминцы (эскадренные миноносцы), опираясь на Конвенцию Монтрё, получили у Турции разрешение войти в Чёрное море (предположительно, они сделают это 14-15 апреля) и оставаться там до начала мая

 
Российские малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочёк" провели артиллерийские стрельбы по надводной цели на полигоне в акватории Чёрного моря. В отделе информационного обеспечения Черноморского флота по этому поводу сказали:
"В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по "вражескому" кораблю. По легенде учения, корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота. Разведданные с беспилотного летательного аппарата (БЛА) из состава морской авиации и ПВО ЧФ были переданы отряду малых ракетных кораблей ЧФ в море. При получении вводной "Грайворон" и "Вышний Волочёк" совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника при совершении им незаконных действий... Также артиллерийские расчёты малых ракетных кораблей провели зачётные стрельбы по макетам плавающих мин. Стрельбы были проведены в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря".
 



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