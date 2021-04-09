Луганск и Донецк сообщают об усилении обстрелов, в Чёрном море прошли учебные стрельбы

Вооружённые силы Украины усилили обстрелы Луганской народной республики, в том числе с применением запрещённого Минскими договорённостями оружия, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, за прошедшую неделю украинские военные восемнадцать раз нарушили режим прекращения огня: обстрелам подверглись районы населённых пунктов Лозовое, Логвиново, Калиново, Молодёжное, Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Желобок, Голубовское, Нижнее Лозовое и Калиновка. При обстрелах украинские военные применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различного типа, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, Филипоненко добавил, что Вооружённые силы Украины размещают технику в жилых районах населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения в Донбассе. По данным разведки ЛНР, за последнюю неделю ВСУ разместили 17 единиц военной техники в пяти населенных пунктах.

В пресс-службе народной милиции Донецкой народной республики говорят, что украинская армия за прошедшую неделю 27 раз нарушила перемирие, при обстрелах применяли минометы 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитные установки, различные типа гранатометов и стрелкового оружия.

В то же время американские эсминцы (эскадренные миноносцы), опираясь на Конвенцию Монтрё, получили у Турции разрешение войти в Чёрное море (предположительно, они сделают это 14-15 апреля) и оставаться там до начала мая.