В ЛНР заявили об артобстреле и мобилизации приграничных сил ВСУ, в ДНР погиб ребёнок

Вооружённые силы Украины открыли огонь из артиллерии калибра 120-мм по позициям Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в районе населённого пункта Калиново-Борщеватое, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, всего по позициям Народной милиции ЛНР было выпущено шестнадцать снарядов. Подразделения ЛНР открыли ответный огонь:

"Для обеспечения безопасности мирного населения Республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения. Потери врага уточняются".







Также в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают вооружение и технику в жилых районах населённых пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.

Отмечается, что украинские военные разместили боевую машину пехоты и боевую бронированную машину вблизи жилых домов в населённом пункте Орехово-Донецкое.

"В зоне ответственности 59-й бригады [ВСУ] в районе н.п. Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30".





В Донецке также сообщают об усилении украинской армией обстрелов в Донбассе, фиксируют рост напряжённости вдоль линии соприкосновения.

2 апреля ВСУ восемь раз открывали огонь по территории ДНР, применяя при этом минометы калибром 120 мм, гранатометы и вооружение БМП-1.

В результате удара, нанесённого ВСУ при помощи беспилотника, погиб ребёнок. По данным Народной милиции ДНР, украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата в районе одного из населённых пунктов на территории ДНР:

"В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь".







