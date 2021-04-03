В ЛНР заявили об артобстреле и мобилизации приграничных сил ВСУ, в ДНР погиб ребёнок

Вооружённые силы Украины открыли огонь из артиллерии калибра 120-мм по позициям Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в районе населённого пункта Калиново-Борщеватое, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, всего по позициям Народной милиции ЛНР было выпущено шестнадцать снарядов. Подразделения ЛНР открыли ответный огонь:
Также в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают вооружение и технику в жилых районах населённых пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.
Отмечается, что украинские военные разместили боевую машину пехоты и боевую бронированную машину вблизи жилых домов в населённом пункте Орехово-Донецкое.
"В зоне ответственности 59-й бригады [ВСУ] в районе н.п. Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30".
В Донецке также сообщают об усилении украинской армией обстрелов в Донбассе, фиксируют рост напряжённости вдоль линии соприкосновения.
2 апреля ВСУ восемь раз открывали огонь по территории ДНР, применяя при этом минометы калибром 120 мм, гранатометы и вооружение БМП-1.
В результате удара, нанесённого ВСУ при помощи беспилотника, погиб ребёнок. По данным Народной милиции ДНР, украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата в районе одного из населённых пунктов на территории ДНР: