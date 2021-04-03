 

В суде будет можно заседать с телефона

 

Правительство РФ одобрило поправки в проект закона, который разрешает участвовать в заседаниях судов посредством видеоконференций с личных телефонов и планшетов. 

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, правительство таким образом вносит корректировки в процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства, и споры теперь можно будет урегулировать, используя собственное мобильное устройство для участия в процессе в режиме веб-конференции.

Таким образом в законодательстве закрепляется возможность контактировать с судебными органами в удалённом режиме. Теперь направить заявление, а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет через единый портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный суд РФ. 

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APN.ru