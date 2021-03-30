Родители попросили отпустить инструктора, обвиняемого в гибели девочки в Хибинах

Депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский попросил отпустить под подписку о невыезде инструктора Сергея Смирнова, обвиняемого в гибели участницы похода в Хибинах.

Вишневский ссылается на письмо, полученное от представителя родительского комитета петербургского туристического клуба "Скиф" Дмитрия Жаворонкова:

"По мнению Жаворонкова, которое я разделяю, Смирнов сделал всё, что было в его силах, для спасения девочки, а причиной её гибели стало позднее прибытие на место спасателей и недостаточная слаженность работы и оснащение экстренных служб Мурманской области".

Жаворонков сообщил, что обращение поддержали представители родительского комитета, чьи дети входили в группу Смирнова (родители погибшей девочки в подготовке обращения не участвовали).

22 марта детская туристическая группа из Петербурга шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством инструктора из Петербурга. В группе было трое взрослых и тринадцать детей в возрасте 10-15 лет. На горе Маннепахк произошло обрушение снежного козырька, снег накрыл двенадцатилетнюю девочку, её извлекли из-под лавины живой, но она погибла, не дождавшись прибытия спасателей.

По некоторым сведениям, спасателей вызвали около 16:00, а прибыли они на место лишь спустя десять часов.



