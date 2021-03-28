 

Граждане потребовали запретить торговлю детьми

Петиция «Запретить суррогатное материнство – торговлю детьми» подписанная более чем 60 тыс. граждан России была вручена 26 марта

члену комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений депутату Николаю Земцову.

 

Петицию передали координатор общественного объединения «CitizenGO», лидер родительского про-семейного движения А.В.Машкова-Благих, представители Союза Православных Женщин и Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

 

Подписавшие петицию граждане не согласны с тем, что Россия отведена роль рынка репродуктивного туризма, который предоставляет услуги, в том числе и одиноким мужчинам и женщинам нетрадиционной ориентации, однополым парам, трансгендерам.

 

 

«В России получить такие услуги может любой иностранный гражданин: дешево, доступно, легально. Такое положение унизительно для граждан России, низводит наше государство до стран третьего мира, торгующего здоровьем» - считают лидеры семейного сообщества.

 

 

В настоящее время, на фоне череды смертей детей, и громких уголовных дел, начатых Следственным Комитетом России по факту торговли детьми, рожденных с помощью суррогатного материнства для иностранных граждан, в Государственной Думе создана Рабочая группа по разработке законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов суррогатного материнства».

 

 

 

Разработанный законопроект Рабочей группой Госудумы при комитете по безопасности и противодействию коррупции, в которую входят более тридцати специалистов в области медицинского права, биоэтики, врачи, представители духовенства, направлен согласно регламенту, для получения заключений в Правительство РФ (профильные министерства). При подготовке законопроекта получена поддержка профильных комитетов ГД РФ: комитет по вопросам семьи, женщин и детей, комитет по охране здоровья, комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, комитет по безопасности и противодействию коррупции.


Известно, что сейчас готовится некое встречное выдвижение альтернативного законопроекта, разработанного Минздравом РФ, который не соответствует внесенным поправкам в Конституцию РФ и никак не препятствует вывозу детей иностранными гражданами из РФ, но способствует этому.


Выступившие в поддержку петиции граждане твёрдо уверены что совокупная позиция комитетов государственной Думы, Совета Федерации и чаяния большинства граждан, которые надеется на скорейшее принятие законопроекта, будут услышаны Правительством РФ, Минздравом РФ, которые займут конструктивную позицию и поддержат так нужный стране закон.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» РПЦ предложила ввести ответственность для чиновников из опеки за необоснованное вмешательство
» Елена Мизулина сравнила суррогатное материнство с ядерным оружием
» Астахов предложил запретить французам усыновлять российских детей
» Митинг движения «Усовершенствование» на Гоголевском бульваре
» Эмир Катара примет петицию российских граждан
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему так важно знать историю своих предков

Почему так важно знать историю своих предков

\

"Новая русская идеология" Михаила Делягина

Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Граждане потребовали запретить торговлю детьми

  • 14:26
  • 259

Российские фигуристки на чемпионате мира заняли все три места на пьедестале

  • 19:23
  • 478

В Бристоле продолжились схватки с полицией под лозунгом "Kill the Bill"

  • 19:03
  • 505

Экс-врач Белого Дома посоветовал американцам присмотреться к своему президенту

  • 18:26
  • 484

Долги за газ и Северный Кавказ

  • 18:12
  • 568

Застрявший 23 марта в Суэцком канале контейнеровоз обходится мировой торговле в $400 млн в час

  • 20:12
  • 710
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru