Граждане потребовали запретить торговлю детьми

Петиция «Запретить суррогатное материнство – торговлю детьми» подписанная более чем 60 тыс. граждан России была вручена 26 марта



члену комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений депутату Николаю Земцову.

Петицию передали координатор общественного объединения «CitizenGO», лидер родительского про-семейного движения А.В.Машкова-Благих, представители Союза Православных Женщин и Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.



Подписавшие петицию граждане не согласны с тем, что Россия отведена роль рынка репродуктивного туризма, который предоставляет услуги, в том числе и одиноким мужчинам и женщинам нетрадиционной ориентации, однополым парам, трансгендерам.

«В России получить такие услуги может любой иностранный гражданин: дешево, доступно, легально. Такое положение унизительно для граждан России, низводит наше государство до стран третьего мира, торгующего здоровьем» - считают лидеры семейного сообщества.

В настоящее время, на фоне череды смертей детей, и громких уголовных дел, начатых Следственным Комитетом России по факту торговли детьми, рожденных с помощью суррогатного материнства для иностранных граждан, в Государственной Думе создана Рабочая группа по разработке законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов суррогатного материнства».

Разработанный законопроект Рабочей группой Госудумы при комитете по безопасности и противодействию коррупции, в которую входят более тридцати специалистов в области медицинского права, биоэтики, врачи, представители духовенства, направлен согласно регламенту, для получения заключений в Правительство РФ (профильные министерства). При подготовке законопроекта получена поддержка профильных комитетов ГД РФ: комитет по вопросам семьи, женщин и детей, комитет по охране здоровья, комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, комитет по безопасности и противодействию коррупции.





Известно, что сейчас готовится некое встречное выдвижение альтернативного законопроекта, разработанного Минздравом РФ, который не соответствует внесенным поправкам в Конституцию РФ и никак не препятствует вывозу детей иностранными гражданами из РФ, но способствует этому.





Выступившие в поддержку петиции граждане твёрдо уверены что совокупная позиция комитетов государственной Думы, Совета Федерации и чаяния большинства граждан, которые надеется на скорейшее принятие законопроекта, будут услышаны Правительством РФ, Минздравом РФ, которые займут конструктивную позицию и поддержат так нужный стране закон.