РПЦ предложила ввести ответственность для чиновников из опеки за необоснованное вмешательство

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Фёдор Лукьянов предложил на законодательном уровне установить ответственность сотрудников органов опеки за необоснованное вмешательство в семейную жизнь:

"Органам опеки и её представителям предоставили права, при этом ответственность за нарушение прав семьи и нанесение ущерба не установлена. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой семье. Предлагаю эту ответственность установить законодательно".





Лукьянов отметил, что РПЦ приходилось сталкиваться с необоснованным изъятием детей из семьи, и это становится "глубокой травмой на всю жизнь для всех членов семьи". "Ребёнка приходится возвращать по суду, но чиновник, который всё это затеял, не несёт никакой ответственности".