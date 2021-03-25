 

РПЦ предложила ввести ответственность для чиновников из опеки за необоснованное вмешательство

 

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Фёдор Лукьянов предложил на законодательном уровне установить ответственность сотрудников органов опеки за необоснованное вмешательство в семейную жизнь:

"Органам опеки и её представителям предоставили права, при этом ответственность за нарушение прав семьи и нанесение ущерба не установлена. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой семье. Предлагаю эту ответственность установить законодательно".


Лукьянов отметил, что РПЦ приходилось сталкиваться с необоснованным изъятием детей из семьи, и это становится "глубокой травмой на всю жизнь для всех членов семьи". "Ребёнка приходится возвращать по суду, но чиновник, который всё это затеял, не несёт никакой ответственности".

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Чиновников будут сажать в тюрьму за плохие дороги
» Депутаты предложили ввести «семейную собственность»
» Администрация Псковской области отстранила чиновников опеки
» Государство готово ввести внешнее наблюдение за семьями оппозиционеров?
» Будет введена ответственность за распространение "террористических материалов" в Интернете
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему так важно знать историю своих предков

Почему так важно знать историю своих предков

\

"Новая русская идеология" Михаила Делягина

Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Фейсбук и Твиттер упрекнули в недостаточной цензуре

  • 22:56
  • 259

РПЦ предложила ввести ответственность для чиновников из опеки за необоснованное вмешательство

  • 21:26
  • 271

Попова рассказала о некоторых последствиях "дистанта" для здоровья детей

  • 20:46
  • 275

Великому Новгороду не хватает денег на собор XVII века и Стену скорби

  • 20:26
  • 264

Израиль опубликовал карту пунктов для ковидотестов и случайно раскрыл свои военные базы

  • 20:43
  • 1 074

Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин

  • 18:56
  • 539
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru