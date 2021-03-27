Долги за газ и Северный Кавказ

За прошлый год долги российских потребителей перед "Газпромом" за поставленный газ выросли на 2,3 процента, до 178,4 миллиарда рублей, и 99,2 миллиарда из этого долга приходятся на Северный Кавказ. По итогам года его задолженность увеличилась на 6,7 миллиарда рублей.

Также Северный Кавказ остаётся лидером по потерям газа. В докладе "Газпрома" отмечается, что причиной являются врезки в газопроводы с целью хищения, нарушение работы приборов учёта и использование несертифицированного газового оборудования.

Это уже не первая жалоба «Газпрома» на Северный Кавказ: в феврале глава компании Алексей Миллер просил у правительства разрешения отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, так как работа там убыточна, и предлагал создать специального регионального оператора распределения, чтобы тот покупал газ оптом.

Тем не менее ещё в декабре 2020 года Миллер и Рамзан Кадыров подписали договор, согласно которому в течение следующих пяти лет «Газпром» построит в Чечне 1,3 тысячи километров газопроводов и доведёт газификацию региона до 100%. Стоимость работ составит 12,3 миллиарда рублей, что чуть меньше долгов Чечни, которые по состоянию на конец прошлого года достигли 13 миллиардов.

Каким образом регион собирается решать проблемы задолженности -- остаётся неизвестным. В январе 2019 года министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров говорил, что «Газпром» должен долги простить, потому что у компании денег много и ничего страшного не произойдет.