 

Долги за газ и Северный Кавказ

 

За прошлый год долги российских потребителей перед "Газпромом" за поставленный газ выросли на 2,3 процента, до 178,4 миллиарда рублей, и 99,2 миллиарда из этого долга приходятся на Северный Кавказ. По итогам года его задолженность увеличилась на 6,7 миллиарда рублей.

Также Северный Кавказ остаётся лидером по потерям газа. В докладе "Газпрома" отмечается, что причиной являются врезки в газопроводы с целью хищения, нарушение работы приборов учёта и использование несертифицированного газового оборудования.

Это уже не первая жалоба «Газпрома» на Северный Кавказ: в феврале глава компании Алексей Миллер просил у правительства разрешения отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, так как работа там убыточна, и предлагал создать специального регионального оператора распределения, чтобы тот покупал газ оптом.

Тем не менее ещё в декабре 2020 года Миллер и Рамзан Кадыров подписали договор, согласно которому в течение следующих пяти лет «Газпром» построит в Чечне 1,3 тысячи километров газопроводов и доведёт газификацию региона до 100%. Стоимость работ составит 12,3 миллиарда рублей, что чуть меньше долгов Чечни, которые по состоянию на конец прошлого года достигли 13 миллиардов.

Каким образом регион собирается решать проблемы задолженности -- остаётся неизвестным. В январе 2019 года министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров говорил, что «Газпром» должен долги простить, потому что у компании денег много и ничего страшного не произойдет.

 


 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Газпром хочет переложить на государство убытки, причиняемые Дагестаном
» Северный Кавказ получит дополнительные 20 миллиардов рублей в ближайшие два года
» Газпром нашел способ получить приднестровские долги
» "Газпром" предложил Ливии скупать у нее всю нефть и газ
» Газпром будет добывать газ на Аляске
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему так важно знать историю своих предков

Почему так важно знать историю своих предков

\

"Новая русская идеология" Михаила Делягина

Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Российские фигуристки на чемпионате мира заняли все три места на пьедестале

  • 19:23
  • 317

В Бристоле продолжились схватки с полицией под лозунгом "Kill the Bill"

  • 19:03
  • 326

Экс-врач Белого Дома посоветовал американцам присмотреться к своему президенту

  • 18:26
  • 311

Долги за газ и Северный Кавказ

  • 18:12
  • 379

Застрявший 23 марта в Суэцком канале контейнеровоз обходится мировой торговле в $400 млн в час

  • 20:12
  • 547

Депутаты хотят лишить россиян права не принимать у застройщика квартиру с недочётами

  • 19:10
  • 564
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru