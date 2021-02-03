Газпром хочет переложить на государство убытки, причиняемые Дагестаном

"Газпром" решил полностью отказаться от бизнеса по сбыту газа и газораспределению в Дагестане и попросил правительство передать эти функции единому федеральному оператору (федеральному казённому предприятию, ФКП). Таким образом компания хочет уйти от убытков, генерируемых регионом: просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам -- более 9,4 млрд рублей.





Предлагается газораспределительные сети, принадлежащие Дагестану и муниципалитетам, передать в безвозмездное пользование ФКП. Свои сети в Дагестане "Газпром" готов подарить государству, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления.

Сам "Газпром" готов оставаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан, а своё присутствие в регионе минимизировать из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, неплатежей потребителей за поставленный газ, незаконного газопотребления (врезки, искажение показаний), судебных исков по взысканию платы за пользование сетями.





Попытки "Газпрома" организовать надлежащее газоснабжение в Дагестане, в том числе усилия по выверке абонентской базы, устранению незаконных врезок в газораспределительные сети и повышению платежной дисциплины потребителей, "не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана".