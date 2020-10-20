"Бомба с часовым механизмом": названы отложенные последствия ковидоограничений для детей и молодёжи

Эксперты из SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies, можно перевести как Научно-консультационный совет для чрезвычайных ситуаций) рассказали , что они думают об отложенных последствиях карантина и некоторых других ограничительных мер для молодого поколения.

Те, кому сейчас от 7 до 24 лет, имеют крайне небольшие шансы получить какой-то прямой вред здоровью от ковида-19. Однако для них существуют другие угрозы: прерванное образование, огромный госдолг и растущая безработица. Отложенная угроза здоровью -- ожирение, депрессии, психические нарушения и проблемы с общением -- может быть названа "бомбой с часовым механизмом".

Профессор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, сказал буквально следующее: "Это поколение под угрозой. Ему будет нанесён катастрофический, непропорциональный вред из-за упадка экономики, утраченных социальных возможностей. Чтобы покрыть текущие расходы, мы отняли деньги у будущего наших детей".



















