 

Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды приостанавливают вакцинацию Астра-Зенекой

Франция, Италия, Германия, Испания, Нидерланды объявили о том, что вакцинация от ковида-19 препаратом AstraZeneca в этих странах временно прекращается. 

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что это "мера предосторожности", и выразил надежду, что в скором времени удастся возобновить применение этого препарата, если "оценка Европейского агентства лекарственных средств (EMA) позволит это сделать".

Итальянское агентство по лекарственным препаратам (AIFA) также отметило, что приостановка применения вакцины -- "временная мера".

 

 

Правительство Германии, прервав вакцинацию Астра-Зенекой, последовало рекомендациям специалистов из института имени Пауля Эрлиха. Ранее неоднократно появлялись сообщения о возникновении тромбов в венах у пациентов, которые получали прививку препаратом. Между тем, ещё 12 марта глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявлял, что вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна. 

 

На 15 суток прекратил использование этой вакцины Минздрав Испании.

 

 

"Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) советует приостановить введение коронавирусной вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.



 



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