Итоги переписи в Белоруссии

На фоне последних событий в Белоруссии несколько затерялись итоги переписи, проведенной в стране в 2019 году. А они между тем весьма любопытны. Особенно те разделы, которые касаются национальностей и языков, бытующих в стране.





Итак, начнем с белорусов. Их в Белоруссии 7990719. То есть 84,9 процента населения страны. В 2009 было 83,7 процента, в 1999 – 81,2. Т.е. белорусов стало больше на 1 процент.

Русских в Белоруссии 706992 – 7,5 процента. Для сравнения: в 2009 было 8,3 процента, в 1999 – 11,4. Т.е. число русских уменьшилось практически на процент – и заметно уменьшилось по сравнению с цифрой 20-летней давности.





Поляков в Белоруссии 287693 – 3,1 процента. Ровно столько же, сколько было в 2009 и меньше, чем в 1999 – но ненамного (3,9 процента). Т.е. численность белорусских поляков стабильна.

Что касается языков, то здесь ситуация следующая. Белорусский язык считают родным 54 процента жителей Белоруссии (в 2009 – 53,2). По национальностям среди тех, кто считает белорусский язык родным, преобладают, понятно, белорусы – 61,2 процента (для сравнения: в 2009 – 60,8 процентов, а в 1999 – 85,6.) Далее идут белорусские поляки (54,1 процент), евреи (11,5), русские (8,2). 38,1 процент белорусов считают своим родным русский язык.





На белорусском языке дома разговаривают 28,5 процентов белорусов (в 2009 – 26,1, в 1999-м – 41,3). Это 2275243 человека. Для сравнения: по-русски дома разговаривают 5670 330 белорусов. Т.е. говорящих по-русски белорусов в 2,5 раза больше, чем говорящих по-белорусски.





В целом же из жителей страны по-белорусски дома разговаривают 26 процентов населения (в 2009 – 30, в 1999 – 44,9). И первое место занимают… поляки (46 процентов)! Для сравнения: дома по-белорусски говорят лишь 6,5 процентов белорусских украинцев, 2,5 процента русских и 2,1 процента евреев. Но и среди поляков побеждает русский язык: в быту на нем разговаривает 150 тысяч белорусских поляков, тогда как на белорусском – 132 тысячи.





Наибольшее число говорящих по-белорусски живет в Минске – 689115. В то же время в Минске живет 1292596 носителей русского языка – в 1,8 раза больше, чем носителей белорусского.

Что касается русского языка, то его в качестве родного указали не только 684090 русских, но и 3044850 белорусов, 99 596 украинцев, 110 727 поляков, а также проживающие в стране цыгане, армяне и представители других национальностей.





По-русски в быту разговаривают 97,2 процента русских, 96,6 процентов евреев, 89,1 процент украинцев, 71 процент белорусов, 52,4 процента поляков. Для сравнения: в 2009 г. по-русски в быту в Белоруссии говорили 96,5 процентов русских, 95,9 процентов евреев, 88,4 процента поляков, 69,8 процентов белорусов, 50,9 процентов евреев. А в 1999 году – 95,7 процентов русских, столько же евреев, 83,5 процента украинцев, 58,6 процента белорусов, 37,7 процентов поляков.

Какие же любопытные выводы можно сделать из этих данных?





Во-первых, за 10 лет число тех жителей Белоруссии, кто считает родным языком белорусский, выросло совсем незначительно – с 53,2 до 54 процентов.

Во-вторых, с годами значительно сократилось число тех людей, которые используют белорусский язык в быту. Причем по-белорусски дома, как выяснилось, общаются преимущественно не белорусы, а поляки.





В-третьих, несмотря на последовательное сокращение числа русских среди жителей Белоруссии, русский язык в стране не только пользуется стабильным успехом, но роль его неизменно растет, причем среди всех национальностей, населяющих страну.

И это – самые убедительные свидетельства провала истеричной кампании, затеянной в Белоруссии осенью 2019-го, накануне переписи. Тогда, если помните, все интернет-пространство было загажено призывами «записаться белорусом» и указать в качестве родного языка и языка общения именно белорусский. Размах этой акции был беспрецедентным – ничего подобного ни в 2009-м, ни в 1999-м не было зафиксировано. И однако результаты переписи показали то, что и есть на самом деле: несмотря на раскручивающийся с 2010-х маховик белорусизации, на гигантские суммы, влитые в рекламу белорусского языка, многонациональный народ Белоруссии в подавляющем большинстве выбирает не его, а русский язык.