Почему так важно знать историю своих предков

Будущее принадлежит тем, кто знает свою историю и сам контролирует информацию о себе. Этим руководствуются элиты всех процветающих ныне народов. Ярчайший пример последнего времени – нынешний вице-президент США Камала Харрис. Команда Байдена-Харрис использовала бесновавшихся недалёких "бандерлогов”, свергавших под знамёнами BLM памятники "рабовладельцам”, для своего прихода к власти в США. При этом Камала Харрис в предвыборный период не допустила широкого распространения информации о том, что она сама является прямым потомком крупного британского работорговца и рабовладельца ирландского происхождения. Если бы широким слоям избирателей Байдена-Харрис была известна эта информация – не видать бы им победы. Но Харрис гордится этим своим происхождением, при всяком удобном случае демонстрируя окружающим в своём наряде ирландский трилистник, не распространяясь о подробностях.

Ныне большинство людей, чьим родным языком является русский, больше всего на свете желают материального успеха. Но если желаешь успеха – воспользуйся рецептами тех, кто непрерывно на протяжении последних столетий добивается этого успеха, я имею ввиду элиту Западного мира. Как мы видим, эти люди, прежде всего, знают информацию обо всех своих предках, живших на протяжении нескольких последних сотен лет.

Думаю, что начать нужно с информации о предках, живших в XX веке. Я 26 марта 2019 года в своём ЖЖ запустил опрос на тему: есть ли среди ваших родственников пострадавшие в катаклизмах XX века? Вот сам опрос: https://serg07011972.livejournal.com/2525796.html

На сегодняшний день в этом опросе приняло участие 196 человек. 14,6% от числа опрошенных сообщило, что имеют среди своих родственников раскулаченных, 13,7% - имеют среди своих родственников отправленных в ссылку и лагеря советской властью, 12,8% - имеют среди своих родственников расстрелянных Советской властью, умерших в советских лагерях и погибших при подавлении антисоветских восстаний. Это число соизмеримо с числом тех, кто заявил, что имеет среди своих родственников погибших на фронтах Второй мировой войны – 18% и Первой мировой войны – 5,9%. Выборка этого опроса, в строгом смысле – не репрезентативна, но анализ опроса показал, что картина, которую он выявил, – близка к истине.

В последние годы Министерство обороны РФ создало сайты в интернете, где каждый желающий может узнать о своих родственниках или знакомых, сражавшихся на полях Второй мировой и Первой мировой войн. Сайты эти активно используют архивы Министерства обороны РФ и другие государственные архивы РФ. Хотя информация на этих сайтах – далеко не полная, для выяснения подробной судьбы своих родственников всё равно приходится обращаться в архивы. Но сайты дают ключ к тому, в какие архивы обращаться.





Возникает вопрос: если число репрессированных в СССР соизмеримо с числом погибших в двух мировых войнах XX века подданных России и граждан СССР, то где сайты, созданные государственными структурами РФ, на которых каждый желающий может узнать подробности о судьбе своих репрессированных родственников и знакомых? Таких сайтов – не существует. Но без этой важной информации около половины граждан РФ не имеют полноценной картины судьбы своих предков, живших в XX веке. На сегодняшний день извлечь подробную информацию о репрессированных предках можно только из архивов.





Один мой друг, профессиональный историк из Екатеринбурга, сказал мне, что сегодня историки-исследователи не допускаются в те архивы, в которых он работал, выполняя студенческие задания, ещё в начале 2000-х. Вчера я узнал, что Министерство обороны РФ опять стало закрывать для исследователей свои архивы, хотя Германия – наоборот, раскрывает свои архивы. И это происходит в России на фоне остальных постсоветских государств, которые в той или иной степени открыли свои архивы с делами репрессированных во времена СССР. Впереди – "Украина”, которая, как бы в насмешку к тому факту, что "Украина” как государство – творение большевиков, без проблем позволяет всем желающим гражданам из всех государств знакомиться со всеми делами репрессированных во времена СССР, нужно лишь предъявить свой паспорт. Все постсоветские государства, кроме РФ, выстраиваются как национальные государства, где всё строится вокруг национальной идентичности, ибо национальное чувство – в числе самых сильных человеческих чувств. И только РФ мудрит с "советскими скрепами”. Видимо, советские репрессии – одна из таких "скреп” для нынешнего руководства РФ.





В последнее время в РФ наблюдается резкое ужесточение правящего режима. Нужно успевать использовать окно возможностей и узнать из архивов подробности судьбы своих репрессированных в СССР предков.

С чего начать поиск информации о своих предках? Прежде всего, нужно знать их фамилию, имя и отчество, год рождения, место их проживания накануне репрессий и номер архивного уголовного дела. Зачастую человек не знает даже имени и отчества своего репрессированного предка. Здесь уместно будет описать случай с моим прадедом с материнской стороны. Я знал его имя, отчество – не знал, знал только, что в их деревне прадед был единственным человеком, расстрелянным в 1937-м. Год назад я набрал в интернет-поисковике уникальное название деревни (в мире нет другого населённого пункта с таким названием), слово "расстрелян” и цифру "1937”. Мне сразу выскочила ссылка на "Книгу памяти”, где были указаны полные ФИО прадеда (как они были записаны в уголовном деле, в реальности имя прадеда в уголовном деле было записано с ошибкой), дата его рождения, приговор – расстрел. Если вы не знаете полные ФИО своего репрессированного родственника, его дату рождения – можете вбить в поисковик характерные слова, по которым можно найти вашего родственники – вдруг вам повезёт, и выскочит ссылка на "Открытый список” или "Книгу памяти” с краткой информацией о вашем репрессированном родственнике.

Если ваш родственник не был расстрелян, а был посажен в тюрьму (лагерь) или отбывал ссылку – его дело должно быть в каком-то архиве, не связанном с ФСБ РФ, находящемся в том субъекте федерации, в котором он отбывал наказание. Приведу пример моего друга. Он знал полное ФИО своего прадеда, родом из Нижнего Тагила, сидевшего в Нижнетагильской тюрьме. Друг вбил в поисковик ФИО предеда, "Нижний Тагил”, "политические репрессии” – поисковик ему сразу выдал ссылку на книгу памяти, где была указана статья, по которой осуждён прадед, год реабилитации и номер архивного уголовного дела. Знакомый друга, историк, занимающийся репрессиями, посоветовал другу обратиться в Государственный архив административных органов Свердловской области, находящийся в здании на площади Труда в центре Екатеринбурга. Друг с паспортом сходил в этот архив – ему сообщили, что архивное уголовное дело с названным другом номером находится именно там, друг сразу запросил дело для ознакомления – ему назначили день, когда он может ознакомиться с делом. В назначенный день он пришёл, предъявил свой паспорт и сфотографировал дело, с него взяли деньги в размере 5 рублей за сфотографированный лист.

Если ваш родственник – расстрелян (как в случае моего прадеда), значит его уголовное дело хранится в одном из архивов ФСБ РФ. Я не знал номера уголовного дела (в "Открытом списке” и "Книгах памяти” далеко не всегда есть номера уголовных дел), поэтому обратился через интернет в центральный архив ФСБ РФ по следующему электронному адресу: archivfsb@fsb.ruВ письме я попросил ознакомиться с делом моего прадеда, дав ссылку на "Книгу памяти”, где были данные о нём. В течение месяца мне пришёл ответ, в котором указаны номер архивного дела моего прадеда и адрес архива ФСБ в одном из субъектов федерации, где его дело находится (адрес как электронный, так и физический). При обращении в тот архив попросили предоставить документы о родстве. Я написал запрос в тот региональный архив в двух видах – бумажном, отосланном заказным письмом, и в электронном, посланном по электронной почте. В этом, уже втором, письме в ФСБ я повторил просьбу ознакомиться с уголовным делом, сославшись на номер архивного дела, переданный мне центральным архивом ФСБ РФ. В письме указывалась цепочка родственников от меня до моего расстрелянного прадеда. Кроме того, к письму были прикреплены сканы моего паспорта, скан моего свидетельства о рождении, скан свидетельства о браке моих родителей (где указывалась девичья фамилия моей мамы), скан свидетельства о рождении моей мамы, где указывались ФИО моего деда – сына расстрелянного прадеда. За заказное письмо я заплатил 60 рублей. Я рассчитывал, что в деле прадеда должно быть имя моего деда как члена его семьи, что и было в действительности. Через месяц мне пришла бандероль с бумажной копией дела моего прадеда.

Мой прадед был реабилитирован в 1989-м, именно поэтому ФСБ выслала мне копию уголовного дела. Если расстрелянный человек не реабилитирован – ФСБ не рассекречивает это дело и никому не даёт с ним знакомиться. ФСБ не даёт знакомиться и с делом расстрелянного и реабилитированного человека, если сомневается в его родстве с человеком, дающим запрос на ознакомление с делом. Мне – повезло, прикреплённых сканов документов хватило, чтобы убедить ФСБ в моём родстве с прадедом. Если прикреплённых документов – не хватит, то нужно обращаться к нотариусу для изготовления справки о родстве.

И ещё. Я отправлял запрос как в бумажном, так и в электронном виде. Мой опыт и опыт моих знакомых говорит, что региональные архивы ФСБ РФ не отвечают на электронные письма. Отвечают лишь на бумажные заказные письма. На электронные письма отвечает лишь Центральный архив ФСБ РФ.





Премьер-министр России Пётр Аркадьевич Столыпин, убитый "левым” террористом Мордехаем Богровым, говорил: "Народ, не имеющий национального самосознания – есть навоз, на котором произрастают другие народы”. Человек, не знающий о судьбе своих репрессированных предков, – не может обладать национальным самосознанием.

Знакомьтесь с делами своих репрессированных предков, будьте их достойны и не позволяйте чужим людям превращать вас в навоз. В этой борьбе за своё достоинство вы обретёте уважение к себе. А уважающий себя и своих предков, уверенный в себе человек сможет добиться успеха для себя, своей семьи и своего народа.