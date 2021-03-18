 

Россияне с энтузиазмом включились в покупку туров с частичным возвратом денег

 

Россияне приобрели туристических услуг более чем на 100 млн рублей за полдня работы третьего этапа программы кэшбека. Как сообщает Ростуризм

"сегодня ночью стартовал третий этап программы туристического кэшбэка, первое бронирование прошло уже на второй минуте продаж. Самыми популярными направлениями в первые часы стал Крым, он лидирует по числу бронирований, в десятку вошли республики Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области".

По сравнению с предыдущим этапом, посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кэшбэком, выросла в два с половиной раза. Продажи туров и проживания с кэшбеком продлятся до 15 июня. Отправиться в поездку можно до 30 июня включительно.

Условия прежние: туристу на карту вернётся 20% от стоимости выбранной туристической услуги, максимум 20 тысяч рублей. Оплатить услугу нужно картой МИР. 


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APN.ru