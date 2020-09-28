В Азербайджане и Армении введено военное положение, в Карабахе ведутся военные действия
- 28.09.2020, 06:22,
- Новости
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С 28 сентября на всей территории Азербайджана введено
военное положение "с учётом провокации ВС Армении на линии соприкосновения и проводимых для предотвращения армянской агрессии контрнаступательных операций". С 9 вечера до 6 утра установлен комендантский час.
В Армении и Карабахе также введено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях, проводится мобилизация.
По заявлению
Министерства обороны Азербайджана, Армения в ходе воскресных боёв в в Карабахе потеряла более 550 человек убитыми, 22 танка и другой бронетехники.
По данным Минобороны Армении, погибло около 200 азербайджанских военнослужащих.
Под обстрелами в Карабахе оказались около 50 населённых пунктов, сообщается
о десятках раненых, а также о погибших
среди мирного населения.
В гибели мирного населения, опять же, обвиняют друг друга обе стороны.
В Карабахе говорят
о том, что Азербайджан использует современное турецкое вооружение.