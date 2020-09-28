В Азербайджане и Армении введено военное положение, в Карабахе ведутся военные действия

С 28 сентября на всей территории Азербайджана введено военное положение "с учётом провокации ВС Армении на линии соприкосновения и проводимых для предотвращения армянской агрессии контрнаступательных операций". С 9 вечера до 6 утра установлен комендантский час.

В Армении и Карабахе также введено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях, проводится мобилизация.

По заявлению Министерства обороны Азербайджана, Армения в ходе воскресных боёв в в Карабахе потеряла более 550 человек убитыми, 22 танка и другой бронетехники.

По данным Минобороны Армении, погибло около 200 азербайджанских военнослужащих.

Под обстрелами в Карабахе оказались около 50 населённых пунктов, сообщается о десятках раненых, а также о погибших среди мирного населения.

В гибели мирного населения, опять же, обвиняют друг друга обе стороны.

В Карабахе говорят о том, что Азербайджан использует современное турецкое вооружение.



