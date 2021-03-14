 

Правящая партия ХДС проигрывает выборы в двух землях Германии

 
Христианско-демократический союз (ХДС) занимает вторые места на парламентских выборах в двух федеральных землях Германии, в обоих случаях показывая худший для себя результат в этих регионах за всю историю. 

В воскресенье состав региональных парламентов выбирали в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге. В первой земле ХДС получает 26%, что сразу на 5,8 п. п. меньше, чем было в 2016 году; во второй - христианские демократы теряют 4 п. п., набирая 23%. 

Генсек ХДС Пауль Цимиак отметил: "Мы видим, что среди населения растёт недовольство из-за ситуации вокруг коронавируса и борьбы с ним".

Наблюдатели считают, что сегодняшним голосованием избиратели вынесли оценку коронавирусной политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Шпана. 

 

Денежные пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от ковида бизнесу, по крайней мере, в трёх случаях могли использоваться для финансирования исламистских группировок на Ближнем Востоке, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Есть подозрение в прямом финансировании терроризма", - приводит издание слова источника.

В Берлине в настоящее время проверяют около шестидесяти человек, которые имеют связи с исламистами и могли получить финансовую поддержку из-за закрытого на время карантина бизнеса. В общей сложности данным лицам было переведено до €1 млн.

 

В соседней с Германией Голландии сегодня также прошли выступления против ковид-ограничений с призывами к смещению правящей верхушки. 



 


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